Perfekter Road House-Ersatz neu bei Netflix: Ultra-harte Kämpfe machen Jake Gyllenhaal bei Amazon Konkurrenz

Bei Amazon Prime Video begeistert aktuell der Kampfsportfilm Road House mit Jake Gyllenhaal. Wenn ihr noch mehr aus dieser Richtung wollt, seit euch Bleed for This bei Netflix empfohlen.

Miles Teller hat spätestens mit Whiplash gezeigt, was in ihm steckt. Besonders in Dramen kann der Schauspieler punkten, doch auch in Action-Filmen wie Top Gun: Maverick brilliert er. Eine Mischung aus beidem konnte er in seiner Rolle als Vincenzo “Vinny” Pazienza in Bleed for This von Ben Younger unter Beweis stellen.

Wenn euch Road House bei Amazon Prime Video gefallen hat, dann solltet ihr unbedingt einen Blick in den Sportfilm mit Teller werfen. Der basiert auf einer wahren Geschichte, erzählt von herbem Schicksalsschlag und natürlich wird auch im Ring gekämpft.

Nach Road House: Netflix hat mit Bleed for This den perfekten Nachschub zur Jake Gyllenhaal-Action am Start

Vinny Pazienza (Miles Teller) ist ein aufstrebender Boxer. Mithilfe seines Trainers Kevin (Aaron Eckhart) ist er auf dem Weg nach oben und kämpft sich mit Erfolg durch seine Konkurrenten. Doch als ihm bei einem schweren Autounfall das Genick gebrochen wird, scheint der Traum ausgeträumt. Mit viel Glück hat Vinny den Unfall überlebt, doch die Ärzte rechnen ihm keine großen Chancen zu, überhaupt wieder laufen zu können.

Hier könnt ihr den Trailer zu Bleed for This schauen:

Damit scheint die Karriere als Boxer beendet zu sein. Vinny will sein Schicksal jedoch nicht akzeptieren. Trotz der Empfehlung der Ärzte und entgegen den Wünschen von Freunden und Familien will er sich zurück in den Ring kämpfen.

Fünf Weltmeistertitel und ein Genickbruch: Miles Teller spielt den Pazmanian Devil bei Netflix

Bleed for This basiert auf der Geschichte des Profiboxers Vinny Pazienza, der in den 80ern den WM-Titel im Leichtgewicht der International Boxing Federation für sich gewinnen konnte. Anfang der 90er wechselte er die Gewichtsklasse und wurde Weltmeister im Halbmittelgewicht der World Boxing Association. In drei weiteren Verbänden konnte er weitere Weltmeistertitel im Supermittelgewicht erringen, weswegen er als fünffacher Weltmeister in drei Gewichtsklassen zählt.

Den Titel der WBA musste er 1991 wieder ablegen. Nach seinem Verkehrsunfall und Genickbruch war er nicht in der Lage, den Titel zu verteidigen. Der Unfall hätte das Ende seiner Karriere sein sollen. Das sagten ihm zumindest die Ärzte. Doch Pazienza war nicht bereit, aufzugeben. Er kehrte drei Jahre später zurück, um weiterhin erfolgreich Kämpfe zu bestreiten. Inzwischen wurde er in zwei Hall of Fames (die National Italian American Sports Hall of Fame und die Connecticut Boxing Hall of Fame) aufgenommen.

Ring frei für Miles Teller und Jake Gyllenhaal

Während bei Amazon Prime Video Jake Gyllenhaal als Dalton in Road House austeilt, kämpft sich Miles Teller in Bleed for This zurück in den Ring. Doch es gibt noch einen Film mit Jake Gyllenhaal, der mehr an das Boxdrama mit Teller erinnert – weil dieser ebenfalls ein Boxdrama ist. In Southpaw hat sich Gyllenhaal ebenfalls bereits die Handschuhe übergezogen.

Beide Filme haben spannende und hitzige Kämpfe im Ring sowie brillante Schauspieler zu bieten. Vielleicht sehen wir die beiden ja irgendwann einmal gemeinsam vor der Kamera.

Bleed for This ist bei Netflix im Streaming-Abo verfügbar.