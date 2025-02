Perfekter Streaming-Tipp fürs Wochenende: Thriller-Serie garantiert 8 Folgen Hochspannung

Wenn ihr auf der Suche nach einem Streaming-Tipp fürs Wochenende seid, haben wir hier eine extrem spannende Thriller-Empfehlung für euch, die sich in acht Episoden entfaltet.

In acht mitreißenden Folgen zeigt die Thriller-Serie Culprits bei Disney+, was geschieht, wenn die Vergangenheit einen nicht loslassen will. Denn für Petrus und seine einstigen Verbündeten wird ein vermeintlich erfolgreicher Coup zum bitteren Verhängnis.

Thriller-Tipp bei Disney+: Darum geht’s in Culprits

Auf den ersten Blick lebt Joe Petrus (Nathan Stewart-Jarrett) eine friedliche Familienidylle mit seinem Verlobten Jules und den Stiefkindern in den USA. Auf den zweiten Blick hat die Idylle ein paar Schrammen: Denn Joe war vor drei Jahren an einem spektakulären Raub in London unter Führung der britischen Unterweltgröße Diane Harewood (Gemma Arterton) beteiligt und hat dabei ein Vermögen kassiert.

Der Haken daran: Ein Unbekannter macht nun erbarmungslos Jagd auf ihn und die anderen Teilnehmer:innen des Coups. Wenn Joe überleben will, hat er nur eine Wahl: Er muss seinen Verfolger finden, bevor dieser ihn zuerst findet. Und zwar schnell.

Culprits lässt euch bis zum Schluss rätseln

In acht Folgen verfolgen wir auf der ersten Zeitebene, wie Petrus vor drei Jahren von Diane Harewood rekrutiert wurde und was genau sich bei besagtem Coup zugetragen hat. Auf der zweiten Zeitebene erleben wir die unschönen Auswirkungen in der Gegenwart.

Dabei gelingt es Regisseur und Drehbuchautor J Blakeson (Gunpowder, I Care a Lot) geschickt, spannende Thriller-Elemente mit knackigen Action-Sequenzen zu kombinieren. Wie auch Petrus könnte man als Zuschauer:in schnell der Annahme verfallen, man habe alles durchschaut.

Ist aber nicht so. In den acht Folgen werden nicht nur Petrus und seine Verbündeten aus der Unterwelt, sondern auch das Publikum auf die Folter gespannt.

Sympathische Figuren runden die Thriller-Serie ab

Eine weitere Stärke der Serie ist ein gut aufgelegter Cast. Angefangen bei Nathan Stewart-Jarrett, der als Petrus gekonnt zwischen echter Verzweiflung und trockener Situationskomik pendelt.

Auch der Rest von Dianes liebenswert-skurrilem Einbruchsteam überzeugt durch trockene Dialoge und eine schräge Dynamik. Dank der Figuren fiebert man von Folge zu Folge mit.

Besonders Gemma Artertons kühle Diane, die ganz offensichtlich nicht alle Karten auf den Tisch legen will, bildet einen interessanten Kontrast zu Petrus. Ein Muss für alle, die gerne Rätseln und Freude an schrägen Charakteren haben.

Culprits hatte seine Premiere am 8. November 2023 auf Disney+. Seitdem könnt ihr die Thriller-Serie dort im Streaming-Abo schauen.