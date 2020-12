Perfektes Geschenk für Star Wars-Fans: Holt euch Baby Yoda als süße Puppe

Das süßeste Wesen des Universums bringt die Augen von Star Wars-Fans zum Leuchten. Zu Weihnachten könnt ihr jemandem mit der Baby Yoda-Puppe eine Freude machen - oder ihr beschenkt euch selbst.

The Mandalorian entführt uns in die unendlichen Weiten der Galaxie und trotzdem ist das Highlight der Star Wars-Serie ganz klein. Seit Staffel 1 ist der süße Baby Yoda vom Auftrag des Kopfgeldjägers zum treuen Begleiter geworden und reißt in allen Folgen jede Szene an sich.

Auf der ganzen Welt hat der Racker die Herzen von Star Wars-Fans im Sturm erobert und wohl jeder hätte gerne so ein süßes Wesen an seiner Seite. Auch wenn das mit einem echten Baby Yoda schwer werden dürfte, könnt ihr euch eine schicke Puppe kaufen, die das eigene Zuhause gleich noch viel gemütlicher und sympathischer macht.

Die Qual der Wahl beim Kauf von Baby Yoda-Puppen und -Figuren

Doch so einfach ist der Kauf des kleinen Rackers in Spielzeugform zurzeit gar nicht. Wegen der hohen Beliebtheit sind viele Baby Yoda-Puppen erst nach Weihnachten wieder lieferbar. Wer nicht bis dahin warten will, kann sich bei Amazon eine coole, bewegliche Actionfigur des Star Wars-Lieblings kaufen*.

© Amazon Baby Yoda-Actionfigur

Für etwas mehr Geld könnt ihr euch eine sprechende Plüschfigur von Baby Yoda holen, die 19 cm groß ist und beim Drücken verschiedene Geräusche von sich gibt. Außerdem trägt Grogu hier sein bekanntes Kleidungsstück aus The Mandalorian als weiche Weste. Zum Spielen gibt es einen kleinen Frosch und die Suppenschale dazu. Die sprechende Variante könnt ihr auch bei Amazon kaufen *.

© Amazon Sprechender Baby Yoda mit Zubehör

Baby Yoda-Figuren für nach Weihnachten

Geduldige können sich die Puppe mit verschiedenen Sound- und Bewegungsfunktionen bestellen. Sobald ihr den Kopf des kleinen Grogu berührt, gibt die Baby Yoda-Puppe verschiedene Töne wie Freude und Aufregung, Kichern und Plappern, Müdigkeit und Schlaf von sich. Daneben bewegen sich auch die Augen, die Ohren und der Kopf.

Wer aufgrund der verzögerten Lieferverfügbarkeit bis nach Weihnachten warten kann, bekommt die Baby Yoda-Puppe mit den meisten Funktionen bei Amazon* .

© Amazon Sprechende, bewegliche Baby Yoda-Puppe

Für weniger Geld bekommt ihr nach Weihnachten auch noch die Plüschfigur vom bekannten Spielzeughersteller Mattel bei Amazon *. Die 28 cm große Figur ist auch in das bekannte Kleidungsstück aus The Mandalorian eingepackt. Dazu gibt es noch eine Plattform, auf die ihr die plüschige Figur stellen könnt. Falls es mit dem Kuscheln auf dem Sofa irgendwann mal langweilig werden sollte.

© Amazon Baby Yoda-Puppe

Wer neben der Baby Yoda-Puppe auf der Suche nach der ultimativen Star Wars-Collection ist, wird auch bei Amazon fündig. Hier könnt ihr euch alle neun Star Wars-Filme der Skywalker-Saga in der riesigen 4K Ultra HD-Version* bestellen.

Baby Yoda als Lego-Bausatz Zum Geschenk Deal

Die ist für Sammler als schickes Buch mit tollen Konzeptzeichnungen und Behind-the-Scenes-Bildern gestaltet. Insgesamt bekommt ihr in der Collection 27 Discs mit 26 Stunden Bonusmaterial.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.