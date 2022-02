The Batman mit Robert Pattinson streicht endlich den ödesten Teil des DC-Helden

Regisseur Matt Reeves wird die bekannte Origin-Story von Bruce Wayne nicht nochmal in The Batman mit Robert Pattinson abspulen. Das wurde aber auch Zeit.

Kaum eine Superhelden-Entstehungsgeschichte wird im Kino so oft dargestellt wie die von Batman. Selbst diejenigen, die sich nicht als DC- oder Comic-Fans bezeichnen würden, dürften mittlerweile alles über Bruce Waynes Sturz als 8-Jähriger in die Fledermaushöhle und die Ermordung seiner Eltern nach dem Theaterbesuch wissen.

Das liegt vor allem daran, dass diese Origin-Story immer wieder in den verschiedenen Batman-Filmen abgespult wird, als wäre es vertraglich Pflicht. Jetzt ist aber endlich Schluss damit, denn der kommende DC-Blockbuster The Batman mit Robert Pattinson verzichtet auf genau diese viel zu oft gesehenen Bruce Wayne-Momente.

The Batman-Regisseur hat Origin-Story von Bruce Wayne bewusst gestrichen

Zuletzt haben wir die einschneidenden Szenen aus Bruce Waynes Kindheit in Christopher Nolans Batman Begins, Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of Justice und sogar teilweise im Joker-Film von Todd Phillips gesehen. In The Batman verzichtet Matt Reeves aber endlich darauf, wie er im Interview mit Esquire verriet. Zu der Entscheidung sagt er nur kurz und knapp:

Wir haben es so oft gesehen. Es wurde zu oft gemacht. Ich wusste, wir konnten das nicht tun.

Schaut hier schon mal eine intensive Szene aus The Batman:

The Batman - Trailer The Funeral (English) HD

Die Story von The Batman zeigt einen jüngeren Bruce Wayne in seinen 30ern, der sich in seinem zweiten Jahr als Batman befindet und noch in die Helden-Rolle reinwachsen muss.

Auch wenn die bekannten Szenen rund um Bruce Waynes traumatische Kindheit wegfallen, könnte der DC-Blockbuster trotzdem Rückblenden enthalten. Dafür spricht schon alleine die gewaltige Laufzeit von knapp drei Stunden und die Tatsache, dass der Schauspieler Luke Roberts als Bruce' Vater Thomas im Cast gelistet ist.

Szenen aus der Vergangenheit des Titelhelden dürften dann aber zumindest neue Facetten bieten, ohne nochmal zum Doppelmord nach dem Theaterbesuch oder in die dunkle Fledermaushöhle zurückzukehren. Bei uns startet The Batman mit Robert Pattinson am 3. März im Kino.

