"Pisst mich an": Jurassic Park-Star Laura Dern wurde wegen versautem Skandalfilm vom College geschmissen – und jetzt das

Oscarpreisträgerin Laura Dern ist nicht nur als Jurassic Park-Star, sondern auch als David Lynch-Muse bekannt. Für ihre Rolle im Erotik-Thriller Blue Velvet brachte sie sogar ein großes Opfer.

Hollywood-Star Laura Dern kennen die meisten spätestens seit Jurassic Park. Professionell verbunden ist sie jedoch weniger mit Steven Spielberg, sondern vielmehr mit David Lynch, der sie seit seinem skandalösen Erotik-Thriller Blue Velvet zu seinen Movie-Musen zählt.

Dern erinnerte sich jüngst daran, wie die Hauptrolle im Skandalfilm von 1986 sie ihre Ausbildung kostete, als sie bei Ted Danson und Woody Harrelson im Where Everybody Knows Your Name-Podcast (via People ) zu Gast war.

Laura Dern flog wegen David Lynchs Skandalfilm Blue Velvet von der Filmschule

Mitte der 1980er war die junge Schauspielerin 17 Jahre alt, als sie neben Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini und Dennis Hopper für eine Hauptrolle in Blue Velvet ausgewählt wurde. Für sie ein absoluter Traum, da sie den Ausnahme-Regisseur von Eraserhead und Der Elefantenmensch bereits verehrte. Gleichzeitig besuchte sie mit den Schwerpunkten Psychologie und Journalismus die kalifornische Filmschule UCLA, wo sie ein Abwesenheitsgesuch einreichte, um vor der Kamera stehen zu können.

Arthaus Blue Velvet

Sie bot sogar an, Extra-Seminararbeiten abzuliefern, um ihr Fehlen auszugleichen, doch die Antwort blieb weiterhin ein Nein, da es kein medizinischer Notfall sei. Man schlug jedoch vor, das Drehbuch zu lesen, um Feedback zu geben. Das war laut Dern die Antwort:

'Zum einen, wenn du dich dafür entscheidest, bist du nicht länger an der UCLA willkommen. Und zum anderen, nachdem ich das Drehbuch gelesen habe, wäre es verrückt, deine College-Ausbildung dafür aufzugeben.'

In Blue Velvet spielt Dern das Love Interest von Jeffrey (MacLachlan), der ein menschliches Ohr findet, und daraufhin dem seltsamen Fall der erpressten Sängerin Dorothy Vallens (Rossellini) auf den Grund geht. Derns naive Sandy steht dabei im Gegensatz zur verstörten Femme fatale, zu der Jeffrey eine gefährliche, psychosexuelle Beziehung aufbaut.

Der wahre Skandal liegt ganz woanders und bringt Laura Dern noch heute auf die Palme

Es kommt aber noch besser: Blue Velvet wird längst als Meisterwerk angesehen und ist heute Teil des Lehrplans der UCLA. Dern abschließend:

Wenn man heute einen Master-Abschluss an der Filmschule will und eine Arbeit schreibt, gibt es drei Filme, die man als Voraussetzung studieren muss. Und ratet mal, was einer davon ist. Es pisst mich an.

Zum Glück entpuppte sich der Instinkt der Schauspielerin als absolut richtig. Für David Lynch übernahm sie Jahre später weitere Hauptrollen in (immer noch kontroversen) Meisterwerken wie Wild at Heart, Inland Empire und Twin Peaks. Aber auch im Mainstream feierte sie Erfolge mit mehreren Teilen der Jurassic Park-Reihe oder Star Wars. Für ihre Nebenrolle im Scheidungsdrama Marriage Story erhielt sie schließlich ihren Oscar.