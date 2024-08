Preis-Leistungs-OLED der neuesten Generation: So viel Fernseher fürs Geld bekommt man kaum

LGs aktuelles OLED-Einstiegsmodell lässt in puncto Bildqualität und Ausstattung quasi keine TV-Ansprüche offen und ist jetzt im Angebot zum neuen Tiefstpreis zu haben.

In Sachen Bildqualität geht aktuell nichts über OLED-Fernseher und mittlerweile sind selbst die Einstiegsmodelle nicht nur vergleichsweise erschwinglich, sondern auch hervorragend ausgestattet. So auch der erst in diesem Jahr erschienene LG OLED55B49LA, den ihr bei Amazon gerade um satte 41 Prozent reduziert bekommt *, im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Laut Vergleichsseiten gab es das Modell noch nicht so günstig. Denselben Preis haben aktuell auch MediaMarkt* und Saturn *, jedoch mit Versandkosten.

Das bietet der LG OLED55B49LA

Der Nachfolger des letztjährigen B3-Modells verfügt in erster Linie über etwas mehr Helligkeit und vier statt zwei HDMI 2.1-Anschlüsse. Auf 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gibt es wie gehabt 4K Ultra-HD-Auflösung mit 3.840 × 2.160 Pixeln, wobei das 120 Hertz schnelle OLED-Panel im Vergleich zu herkömmlichen LCD-Fernsehern überlegene Farben, Schwarzwerte und Kontraste liefert. Letztere profitieren auch von HDR-Support mit Dolby Vision (IQ), HDR(10) und HLG.



Für die Audiowiedergabe sind zwei integrierte Lautsprecher mit 20 Watt Gesamtleistung und Unterstützung für Dolby Digital, Dolby Digital Plus sowie das 3D-Audio-Format Dolby Atmos vorhanden. Neben der Anschlussvielfalt mit Wi-Fi 5, HDMI 2.1, Bluetooth, USB und weiteren, bietet das Betriebssystem WebOS 24 zahlreiche Smart-TV-Features, wie etwa Streaming-Dienste und Apps, Sprachsteuerung und eine Aufnahmefunktion.

Zudem werden auch hohe Bildraten beim 4K-Gaming mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S sowie dem PC unterstützt. Dafür gibt es neben einer geringen Reaktionszeit auch ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) sowie AMD FreeSync und Nvidia G-Sync. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon *.

LG OLED B4: Starke Rezensionen und Testwertung

Bei Amazon gibt es durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen in über 200 Rezensionen ohne nennenswerte Kritik. Auch im Test bei der englischsprachigen Webseite RTINGS.com * konnte der Fernseher mit 8,9 von 10 Punkten nahezu durchweg überzeugen. Demnach eignet sich der B4 hervorragend für alle Einsatzbereiche, mit lebendigen Farben und dank sofortiger Reaktionszeit für klare Bewegungen besonders auch für Sport, als PC-Monitor oder für Videospiele.



Jetzt zum Angebot: LG OLED-TV zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen *

Der Fernseher sei aufgrund seiner "fantastischen Reflexionsfähigkeit" und der sehr guten SDR-Helligkeit auch für den Einsatz in einem hellen Raum geeignet, glänze aber auch in einem dunklen Raum mit tiefen, satten Schwarztönen. Einzig von einem seitlichen Blickwinkel störe ein leichter Grünstich etwas.

