Preis-Leistungs-Wunder: Dieses Soundbar-Set mit Dolby Atmos kostet gerade weniger als 200 Euro

Ihr wollt euren TV-Sound upgraden, am besten mit effektvollem Surround-Sound, aber dafür keine Unsummen ausgeben? Bei Amazon bekommt ihr jetzt ein Soundbar-Set mit 5.1-Sound und virtuellem Dolby Atmos für unter 200 Euro.

Die meisten Smart-TVs haben einfach keinen guten Sound (mit wenigen Ausnahmen), da die Bildschirme so flach sind, dass keine großen Lautsprecher reinpassen. Die einfachste Lösung ist eine Soundbar, die es auch in Sets mit zusätzlichen Lautsprechern gibt.

Mit dem Ultimea Poseiden D60 bekommt ihr ein 5.1-Surroundsystem mit einer Soundbar als Herzstück und einem Subwoofer sowie zwei Rear-Speakern als Ergänzung. Bei Amazon zahlt ihr derzeit nur 199 Euro für das Set.

Soundbar-Set mit Dolby Atmos im Angebot Deal Zu Amazon

Kompaktes Design, guter Sound und Top-Preis-Leistung

Gegenüber eurem TV-Sound wird das Poseidon D20 ziemlich sicher ein deutliches Upgrade darstellen. Besonders die Dolby Atmos-Unterstützung ist in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit. Das 3D-Audio-Format gehört zu den besten Raumklangtechnologien, die es gibt (neben DTS:X und Auro 3D). Allerdings bekommt ihr mit dem Ultimea-Soundbar-Set nur virtuelles Dolby Atmos. Echter 3D-Klang mit eingebauten Upfiring-Speakern gibt es in dieser Preisklasse nicht.

Dafür hat das 5.1-Soundbars-Set einen von Haus aus natürlichen Klang, wie das Magazin 4kfilme.de in seinem Test berichtet. Die Installation des Sets ist zudem wirklich einfach – die Soundbar lässt sich sogar drahtlos mit dem Subwoofer verbinden. Die Soundbar schließt ihr wiederum per HDMI mit eARC-Anschluss an, nur so werden Dolby-Formate verarbeitet. Alternativ könnt ihr die Soundbar auch per Bluetooth mit entsprechenden Geräten verbinden – oder ihr benutzt den AUX-Eingang.

Wie viele Budget-Klangriegel unterstützt der Poseidon D20 keine DTS-Formate, dafür müsst ihr wie schon für echtes Dolby Atmos in einer anderen Preisklasse suchen. Bei Amazon ist zum Beispiel das High-End-Modell von Bose* im Angebot.

Für alle, die einfach nur ihren TV-Sound günstig upgraden wollen, ist das Ulitmea-Soundset aber eine hervorragende Option, Heimkino-Surround-Sound zum Einstiegspreis zu bekommen. Upgraden kann man später immer noch.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.