Preis-Sturz zum Black Friday: Amazon Echo und Kindle für kurze Zeit im Angebot, günstiger wird's dieses Jahr nicht mehr

Amazon bietet zum Black Friday 2022 wieder satte Rabatte auf eigene Hardware. Wir zeigen dir, wie viel Geld du bei Echo und Kindle sparen kannst.

Es ist wieder so weit: Die größte Rabattschlacht des Jahres steht bevor – und auch Online-Händler Amazon lockt mit diversen Deals zu eigenen Produkten wie dem Echo-Lautsprecher, kabellosen Ohrhörern, Smart Displays und dem Kindle-E-Book-Reader. Wir haben uns alle aktuellen Deals angeschaut und fassen für euch zusammen, bei welchem Gerät ihr wie viel Geld spart.

Kindle Paperwhite im Angebot Black Friday Deal Zu Amazon

Amazon Echo und Kindle: Die besten Deals zum Black Friday

Ähnlich wie beim Amazon Fire TV Stick gilt auch beim Amazon Echo und Kindle: Es gibt zwar immer wieder günstige Angebote aller Modelle, das größte Sparpotenzial bietet aber der Black Friday. Solltet ihr also mit dem Kauf eines dieser Geräte liebäugeln, dann solltet ihr jetzt zuschlagen.



Die besten Deals für Amazon Kindles:

Die besten Angebote für Amazon Echo-Geräte:

© Amazon Echo Show

Smart-Displays:

Lautsprecher:

Kopfhörer:

Alle Angebote für Echo-Geräte Black Friday Deals Zu Amazon

Black-Friday-Week bei Amazon: Was gibt es zu beachten?

Was ist die Black-Friday-Week? Verschiedene Online-Händler, darunter Amazon und Media Markt, liefern sich in der Woche rund um den Black Friday (25. November 2022) eine massive Rabattschlacht. Aufmerksame Schnäppchenjäger können dabei besonders günstige Deals abgreifen.

Wann laufen die Angebote bei Amazon? Alle Black-Friday-Angebote, die wir euch in diesem Artikel verlinkt haben, gibt es vom 18. November 2022 um 0:00 Uhr bis zum 28. November 2022 um 23:59 Uhr.

Was solltet ihr sonst beim Black Friday beachten? Tipps rund um den Black Friday und die Cyber Week haben wir euch in einem separaten Artikel festgehalten. Grundsätzlich gilt: Prüft per Preischeck, ob es sich bei einem vermeintlichen Schnäppchen auch wirklich um ein günstiges Angebot handelt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.