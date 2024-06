Preisgekröntes Storygame hat den Steven Spielberg-Test bestanden: Jetzt geht das emotionale Entscheidungsspiel weiter

Life is Strange: Double Exposure ist die langersehnte Fortsetzung des preisgekrönten ersten Teils. Wieder dürfen wir Max Caulfield auf eine emotionale Reise durch Zeit und Raum begleiten.

Am 29. Oktober ist es endlich so weit und es kommt die langersehnte Fortsetzung des Storygames Life is Strange heraus. In Double Exposure wartet auf euch ein Mord, den es gleich in zwei Zeitebenen zu verhindern gilt. Ob der nächste Teil seine Spieler:innen, wieder so in den Bann ziehen wird, wie der erste? Der konnte sogar die Anforderungen von Steven Spielberg bestehen. Life is Strange: Double Exposure * könnt ihr jetzt schon mit Preisgarantie bei Amazon vorbestellen.

Life Strange: Double Exposure für PS5 Deal Zu Amazon

Lief is Strange: Double Exposure im Steelbook gibt es neben der PS5-Edition *, auch für die Nintendo Switch * und für die Xbox in der Standard-Variante *.

Darum geht es in der langersehnten Fortsetzung Life is Strange: Double Exposure

Max Caulfield ist Fotografin an der angesehenen Caledon-Universität und hat ihre Kräfte, die Zeit zurückzudrehen, seit Jahren nicht benutzt. Doch als sie ihre Freundin Safi ermordet im Schnee findet, setzt sie ihre Superkraft ein und öffnet dabei ein Portal in eine parallele Zeitlinie. Hier ist Safi noch am Leben, aber befindet sich in großer Gefahr. Schnell wird klar: Der Mörder wird in beiden Zeitlinien erneut zuschlagen und Max muss zwischen den Ebenen hin und herwechseln, um die Hintergründe des Mordes zu entschlüsseln und ihn zu verhindern.

Neben einem spannenden Spiel, bei dem ihr diesmal in zwei Zeitebenen die Geschehnisse beeinflussen könnt, wartet in Life is Strange: Double Exposure * auch wieder ein eindrucksvoller Original-Soundtrack auf euch mit neuen Songs und lizenzierten Tracks.

Amazon

Life is Strange verbindet Coming-of-Age mit Sci-Fi

Als Life is Strange * 2015 auf dem Markt erschien, konnte es schnell eine Fanbase aufbauen und zahlreiche renommierte Preise wie den Golden Joystick Award gewinnen. Die emotionale Coming-of-Age-Geschichte mit Sci-Fi-Elementen zog Spieler:innen schnell in ihren Bann, immerhin muss sich die Teenagerin Max Caulfield mit jeder Menge ernster Themen auseinandersetzen wie Sucht, Mobbing, Trauer und Depressionen.

Mit ihrer Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, muss sie versuchen, den bestmöglichen Weg zu finden, um die Probleme aller Beteiligten zu lösen. Dass eine universale Lösung nahezu unmöglich ist, hat uns schon Ashton Kutcher in Butterfly Effect eindrücklich gezeigt.

Life is Strange besteht den Steven Spielberg-Test

Steven Spielberg sagte einst, dass Videospiele, als Kunst des Geschichtenerzählens anerkannt werden würde, "wenn jemand gesteht, dass er in Level 17 geweint hat." (via Washington Post ). The Verge fasst ein weiteres Interview mit George Lucas und Steven Spielberg zusammen, bei dem die beiden Filmemacher erklärten, dass es für ein erfolgreiches Geschichtenerzählen ausgearbeitete Charaktere und Handlung bräuchte und das letztere, in den meisten Videospielen nicht zur Genüge vorhanden sei.

Life is Strange bringt als Storygame auf jeden Fall eine ausgeklügelte Handlung mit sich und bringt noch dazu seine Fans zum Weinen, wie viele Gamer:innen im Reddit-Feed berichten.



Und wer nicht weinte, der dachte zumindest noch einige Tage oder Wochen über die Handlung und Spielentscheidungen nach. Ob die Fortsetzung Life is Strange: Double Exposure auch den Spielberg-Test bestehen wird? Das könnt ihr ab dem 29. Oktober endlich selbst herausfinden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.