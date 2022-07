Preiskracher zum Prime Day: Game of Thrones-Box so günstig wie selten im Angebot

Beim Amazon Prime Day gibt es für kurze Zeit zahlreiche Angebote zum Sparen. So ist die Game of Thrones Komplett-Box mit Staffel 1-8 deutlich günstiger als sonst.

Der Amazon Prime Day 2022 ist im vollen Gange und wir haben ein sehr gutes Heimkino-Angebot für alle Game of Thrones-Fans gefunden. Der Versandhändler bietet alle 8 Staffeln in einer Box deutlich reduziert an.

Amazon Prime Day-Angebote für die Game of Thrones-Blu-ray-Box

Game of Thrones auf Blu-ray bei Amazon *

24 Prozent günstiger

Preisempfehlung: 90,00 Euro

Prime Day-Preis: 67,97 Euro





Game of Thrones auf DVD bei Amazon *



31 Prozent günstiger

Preisempfehlung: 93,49 Euro

Prime Day-Preis: 64,97 Euro

Die Rabatt-Aktion von Amazon läuft nur noch bis einschließlich morgen, den 13. Juli.



Nur geringfügig günstiger: Game of Thrones Staffel 1-8 in 4K bei Amazon *



Game of Thrones komplett auf Blu-ray: Das bietet die Box mit Staffel 1-8

Bei dieser Box bekommt ihr alle Staffeln von Game of Thrones auf Blu-ray in einem Pappschuber sowie die Extras der Einzeleditionen für die jeweiligen Staffeln.

Das heißt neben zahlreichen Audiokommentaren, Deleted Scenes und Behind the Scenes-Specials gibt es auch die aufwendige Dokumentation Die letzte Wache, welche die größte Schlacht in der Geschichte der Serie hinter den Kulissen beleuchtet. Insgesamt bietet die Edition 3800 Minuten Game of Thrones-Unterhaltung.

Das Game of Thrones 4K UHD Blu-ray Box-Set: Was ist der Vorteil?

Das 4K Ultra HD Box Set bietet über 70 Stunden Game of Thrones-Unterhaltung auf Deutsch. So könnt ihr die komplette Geschichte von Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) noch einmal erleben. Der größte Vorteil der Box ist allerdings die Bild- und Tonqualität.

In Staffel 1-8 sehen wir aufregende Actionsequenzen wie die Schlacht am Schwarzwasser und die Schlacht der Bastarde. Aber auch das atmosphärisch dichte Szenenbild, die Kostüme und Schauplätze zeichnen GOT aus. All das kommt auf den UHD Blu-rays erst richtig zur Geltung.

Das musst du beim Prime Day beachten

Der Amazon Prime Day findet am 12. und 13. Juli 2022 statt. Bei der Aktion kannst du nur mitmachen, wenn du ein laufendes Abo bei Amazon Prime * hast.

Unser Tipp für alle, die noch kein Prime-Abo haben: Schließe ein paar Tage vor Beginn ein Amazon Prime Probe-Abo * ab. Prüfe die Prime Day-Angebote, wenn es losgeht. Schlag zu, wenn dir etwas gefällt und profitiere vom kostenlosen Versand mit Prime.

Danach kannst du dich entscheiden: Willst du das Abo behalten? Wenn nicht, musst du innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Probe-Abos * kündigen. Das geht online mit wenigen Klicks. Dann sparst du nämlich die 7,99 Euro, die Prime normalerweise pro Monat kostet.

Die versteckten Schnäppchen-Fallen am Prime Day

Um die besten Angebote beim Prime Day abzustauben, musst du zwar schnell sein. Den Preisvergleich solltest du dabei aber nicht vernachlässigen.

Expert:innen beobachten vor solchen Schnäppchen-Events exorbitante Preisanstiege bei Händlern. Bei Shopping-Events wie dem Prime Day "sinken" die Preise dann wieder. Fertig ist der scheinbare Mega-Rabatt. Mit einer kurzen Preisrecherche umgehst du solche Fallen.

Mach dir am besten schon vorher Gedanken darüber, welche Produkte dich wirklich interessieren. Wolltest du dir schon seit Längerem einen neuen Fernseher anschaffen? Brauchst du neue Kopfhörer fürs Gaming? Und so weiter. So behältst du nicht nur die Übersicht, wenn an den beiden Prime Day-Tagen die Preise in allen möglichen Produktkategorien fallen. Du stellst auch sicher, dass du nicht mehr ausgibst als nötig.

*Bei diesen Links handelt es sich um Affiliate-Links. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Game of Thrones schon komplett daheim stehen?