Amazon Prime Day 2022: Angebote, Tricks und Fallen – Darauf musst du achten

Der Prime Day ist jedes Jahr eine der größten Spar-Aktionen bei Amazon neben dem Black Friday und dem Cyber Monday. Dieses Jahr wurde er vorgezogen. Wann der Amazon Prime Day 2022 stattfindet, welche Tipps und Tricks du beachten solltest und welche Angebote es insbesondere für Film- und Serien-Fans gibt, erfährst du hier in der ständig aktualisierten Übersicht.

Amazon Prime Day 2022 - Hier erfährst du:

Wann der Prime Day stattfindet

Welches die besten Prime Day-Angebote * für Filmfans sind

* für Filmfans sind Was du beachten musst, um richtig zu sparen

Wann beginnt der nächste Amazon Prime Day 2022?

Derzeit gibt es noch keinen offiziellen Termin für den nächsten Prime Day bei Amazon. Letztes Jahr wurde die Spar-Aktion in den Juni vorgezogen, 2020 kam sie erst im Oktober. Wir rechnen aktuell mit einem Start im Juni oder Juli 2022, da der Hochsommer die traditionelle Zeit des Prime Days ist. Über die offiziellen Ankündigungen halten wir dich natürlich auf dem Laufenden.

Das musst du beim Prime Day beachten

Beim Prime Day kannst du nur mitmachen, wenn du ein laufendes Abo bei Amazon Prime * hast.

Unser Tipp für alle, die noch kein Prime-Abo haben: Schließe ein paar Tage vor Beginn ein Amazon Prime Probe-Abo * ab. Prüfe die Prime Day-Angebote, wenn es losgeht. Schlag zu, wenn dir etwas gefällt und profitiere vom kostenlosen Versand mit Prime.

Danach kannst du dich entscheiden: Willst du das Abo behalten? Wenn nicht, musst du innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Probe-Abos * kündigen. Das geht online mit wenigen Klicks. Dann sparst du nämlich die 7,99 Euro, die Prime normalerweise pro Monat kostet.

Die besten Angebote für Filmfans beim Prime Day 2022

Noch sind keine offiziellen Angebote bekannt. Ausgehend von den letzten Jahren dürfte es aber wieder zahlreiche Serien- und Film-Boxen günstiger geben. Halte Ausschau nach niedrigeren Preisen für die Game of Thrones Komplettbox * und die Mittelerde Collection * mit allen Herr der Ringe-Filmen.

Günstige Fernseher-Angebote * sind ebenso wahrscheinlich wie reduzierte Preise für Amazon Fire TV Geräte * wie Fire Sticks und Cubes. Sobald Näheres bekannt ist, werden wir dich über die besten Angebote beim Amazon Prime Day 2022 informieren.

Die versteckten Schnäppchen-Fallen am Prime Day

Um die besten Angebote beim Prime Day abzustauben, musst du zwar schnell sein. Den Preisvergleich solltest du dabei aber nicht vernachlässigen.

Expert:innen beobachten vor solchen Schnäppchen-Events exorbitante Preisanstiege bei Händlern. Bei Shopping-Events wie dem Prime Day "sinken" die Preise dann wieder. Fertig ist der scheinbare Mega-Rabatt. Mit einer kurzen Preisrecherche umgehst du solche Fallen.

Mach dir am besten schon vorher Gedanken darüber,. Wolltest du dir schon seit Längerem einen neuen Fernseher anschaffen? Brauchst du neue Kopfhörer fürs Gaming? Und so weiter. So behältst du nicht nur die Übersicht, wenn an den beiden Prime Day-Tagen die Preise in allen möglichen Produktkategorien fallen. Du stellst auch sicher, dass du nicht mehr ausgibst als nötig.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.