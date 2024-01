Preissturz bei MediaMarkt: Die beste Soundbar fürs Heimkino hat echtes Dolby Atmos und ist gerade unfassbar günstig

Wer sein Heimkino aufrüsten will, dem bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit. Denn die Samsung Soundbar HW-Q995GC gibt es gerade richtig günstig bei MediaMarkt und liefert echten Kinosound ins Wohnzimmer.

Die Soundbars von Samsung gehören zu den Bestsellern. Was zum einen an dem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis liegt, aber auch an dem richtig guten Klang. Das neuste Modell HW-Q995GC liegt vor allem im Bereich Heimkino mit echtem Dolby Atmos Sound ganz weit vorne. Bei MediaMarkt gibt es die Premium-Soundbar gerade 600 Euro günstiger und myMediaMarkt Kund:innen sparen sogar noch zusätliche 100 Euro.

Das wohl beste Soundbar-Set, was ihr momentan kaufen könnt, ist die Samsung HW-Q995GC Soundbar inklusive Subwoofer und Dolby-Atmos-Speakern. Bei Hifi.de belegen die Lautsprecher Platz 1 aller getesteten Soundbars mit Dolby Atmos und auch bei Computerbild landet Samsung mit dem Modell sehr weit vorne mit der Note 1,3.

Die Premium-Soundbar bietet umfassenden Kinoklang

Filmmusik, Dialoge und Soundeffekte sind mit der HW-Q995GC von allen Seiten hörbar und das in höchster Qualität. Dafür sorgt das ultimative 11.1.4-Kanal-Sourround-Sound-System indem 22 Lautsprecher verbaut sind. Diese geben Dolby Atmos und DTS:X Sound in voller Klangqualität zum Besten, ohne dass einzelne Lautsprecher hörbar sind. Wer einen Samsung Fernseher besitzt, muss den Lautsprecher nicht stumm stellen, denn durch die Q-Symphony-Technik werden TV und Soundbar klanglich aufeinander abgestimmt.

Samsung Das Soundbarsystem von Samsung verwandelt dein Wohnzimmer in ein Heimkino.

Das Soundsystem kann auch in euer Smarthome integriert werden und über die App könnt ihr detaillierte Einstellungen vornehmen, die an dem kleinen Soundbar-Display nicht wirklich möglich sind. Dieses wird in Tests oft kritisiert, sowie die lieblose Materialauswahl. Andererseits muss man bei so einem Preis auch Abstriche machen und auch bei Soundsystemen kommt es ja bekanntlich auf die inneren Werte an.

Samsung bietet nicht nur satten 3D-Klang fürs Heimkino, auch Gamer:innen dürften bei der HW-Q995GC * auf ihre Kosten kommen. Der koreanische Hersteller verspricht einen verbesserten Game Mode Pro. So könnt ihr die Gegner auch akustisch orten, was sich gerade bei Multiplayer-Partien auszahlt. Ebenfalls praktisch ist, dass das System Spiele automatisch erkennt und in den passenden Soundmodus wechselt. Einstellen müsst ihr hier also kaum noch etwas.

Die noch günstigere Alternative von Samsung

Wer etwas für den schmaleren Geldbeutel sucht, für den stellt Samsung mit der HW-Q610GC * eine Soundbar mit Subwoofer bereit, die ihr zurzeit heruntergesetzt für 450 Euro bekommt. MyMediaMarkt Kund:innen zahlen sogar nur 405 Euro.

Wie die große Schwester eignet sich auch dieses Modell besonders gut fürs Heimkino, hier trifft ordentlicher Bass auf eine gute Sprachverständlichkeit. Auch 3D-Sound und Dolby Atmos ist vorhanden, doch im Vergleich zur HW-Q995GC schwächelt der Raumklang deutlich. Dennoch ist es ein gutes Einsteigermodell, um sein Heimkino aufzurüsten.

