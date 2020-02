Programmänderung: ProSieben streicht freitags massenhaft Sitcoms

ProSieben senkt den Sitcom-Anteil im Programm. Statt How i met Your Mother sehen Zuschauer bald Show-Wiederholungen vom Vortag. Die Änderungen im Überblick.

Um 3.30 Uhr am Freitagmorgen, wenn die ersten Vögel zwitschern, beginnt bei ProSieben der Sitcom-Tag. Max und Caroline bestreiten in 2 Broke Girls ihren prekären Alltag in New York, danach reisen wir nach Chicago zu Mike & Molly. Den ganzen Morgen, Vormittag und Nachmittag bis 16.30 Uhr geht die Sitcom-Routine dann so weiter. Two and a Half Men, The Middle und The Big Bang Theory, sie alle ihre kriegen ihren Happen Sendezeit.

Wie DWDL berichtet, ändert sich das demnächst, der traditionell große Entfaltungsraum für das wohl beruhigenste Serienformat wird deutlich kleiner, zumindest am Freitagmorgen bei ProSieben.

Diese Änderungen kommen ins ProSieben-Programm

Am 13. März beginnen die Einschnitte, mit denen ProSieben offenbar seinen Anteil an Originalproduktionen im Tagesprogramm erhöhen will. Denn die Sitcoms werden ersetzt von Wiederholungen von ProSieben-Shows wie Germany's Next Topmodel, Galileo und The The Masked Singer .

Um 7.40 Uhr am Freitag den 13. März startet die Galileo-Wiederholung vom Vorabend.

am Freitag den 13. März startet die Galileo-Wiederholung vom Vorabend. Um 8.45 Uhr läuft anschließend Germany's next Topmodel.

läuft anschließend Germany's next Topmodel. Um 10:35 Uhr folgt The Masked Singer.

Welche Sitcoms sind betroffen?

Der Block aus Show-Wiederholungen zieht sich von 7.40 bis ca. 13 Uhr, wobei, wie DWDL schreibt, sich der Block in den folgenden Wochen um 20 bis 25 Minuten verschiebt, wir also gut und gerne bis 13.30 Uhr Shows zu sehen bekommen könnten.

Nach aktuellem Stand sind davon folgende Sitcoms betroffen:

Two and a Half Men (4 Folgen)

The Big Bang Theory (3 Folgen)

How i met Your Mother (4 Folgen)

Mike & Molly (1 Folge)

Fresh off the Boat (1 Folge)

Last Man Standing (1 Folge)

2 Broke Girls (1 Folge)

Mom (2 Folgen)

Insgesamt reden wir hier von einem Sitcom-Aderlass in einer Größenordnung von 17 Folgen. Ein ganz schöner Batzen. ProSieben hält aber auch so noch immer den höchsten Sitcom-Anteil unter den großen deutschen Sendern.

Schaut ihr gerne zum Frühstück Sitcoms?