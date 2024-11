Promis unter Palmen-Cast offiziell bestätigt: Trotz heftigen Mobbings kehrt eine Kandidatin zurück

Darauf haben Reality-TV-Fans sehnlichst gewartet: Endlich wurde der Cast für Promis unter Palmen offiziell bekanntgegeben. Wer in der neuen Staffel dabei ist, erfahrt ihr hier.

2020 wurde Promis unter Palmen erstmals ausgestrahlt und sorgte damals schon für ordentlich Kritik. 2021 folgte eine weitere Staffel, die bereits nach zwei Folgen abgesetzt wurde. Trotz des negativen Feedbacks erfreute sich die Show hoher Beliebtheit beim Publikum, weswegen die Fans nach der plötzlichen Absetzung immer wieder spekulierten, ob es ein Comeback geben wird. Im Juli ließ diese Nachricht die Herzen vieler Reality-Fans höherschlagen: Sat.1 bestätigte endlich eine dritte Staffel der Realityshow. Jetzt wurde auch der Cast bekanntgegeben – und eine Promidame überrascht mit ihrer Teilnahme.

Promis unter Palmen: Deshalb wurde die Show eigentlich abgesetzt

In Staffel 1 von Promis unter Palmen erhob das Publikum schwere Mobbingvorwürfe gegen die teilnehmenden Stars, die sich allesamt gegen Claudia Obert verschworen hatten. Fans waren der Meinung, der Sender habe nicht richtig gehandelt, denn Obert sei von den restlichen Promis aufs Übelste in der Villa gemobbt worden. Trotz anhaltender Kritik wurde eine weitere Staffel gedreht. Doch die neuen Folgen brachten nicht den gewünschten Erfolg, weswegen Staffel 2 nur nach wenigen Folgen abgesetzt wurde. Vor allem das überraschende Ableben des teilnehmenden Willi Herren trug dazu bei, dass der Sender das Format "aus Pietätsgründen" absetzte. Doch auch das Verhalten von Kandidat Marcus von Anhalt sorgte für einen großen Aufschrei. Er äußerte sich gegen Mitkandidatin Katy Bähm homophob.

Promis unter Palmen ist zurück – und die Teilnahme dieses Promis überrascht

Nach einer langen Auszeit kommt Promis unter Palmen 2025 in neuem Glanz zurück. Sat.1 bestätigte nun offiziell den Cast der neuen Staffel und dabei dürfte ein Name besonders ins Auge stechen: Claudia Obert wird in Staffel 3 erneut in die Promi-Villa ziehen. Ob der Sender der Unternehmerin eine zweite Chance geben will, nachdem ihre erste Erfahrung leider alles anderes als gut verlaufen war?

Neben Claudia Obert werden sich auch diese TV-Stars der Herausforderung Promis unter Palmen: