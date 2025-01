ProSieben heißt jetzt ProAcht: Das hat der Sender alles für Joko und Klaas geändert

Seit gestern Abend heißt ProSieben offiziell ProAcht. Doch was hat sich mit dem Sender verändert? Und wie reagieren die Zuschauer:innen? Wir geben einen Überblick.

Gestern Abend um 20.08 Uhr fand die historische Umbenennung von ProSieben in ProAcht statt – zumindest für eine Woche. Was für die Zuschauer:innen eine einfache Umgewöhnung ist, wird für einen so großen Sender wie ProAcht ein riesiger Aufwand gewesen sein.



Wie es zur Namensänderung von ProSieben kam

Bei Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala traten die beiden Entertainer wie gewohnt gegen den Sender an. Schon im Vorfeld hieß es, dass Joko und Klaas weit mehr als nur 15 Minuten Sendezeit gewinnen würden.



Beim abschließenden Roulettespiel setzten sie auf die Zahl 13 und gewannen mit viel Glück die Show. Joko und Klaas hatten schon eine tolle Idee, was sie als Sieger machen würden: Den Sender von ProSieben in ProAcht umbenennen. Diese Umbenennung wurde gestern Abend offiziell vollzogen und bleibt bis zum 7. Januar bestehen. Dann wird der Sender bei Joko & Klaas: Gute Nacht auf ProAcht wieder in ProSieben umbenannt.

Logo, Werbejingles & Teletext: Was alles für ProAcht geändert wurde

Wer "ProSieben" googelt, findet tatsächlich noch den "alten" Sender. Sobald man aber auf der offiziellen Seite landet, sieht man das neue Logo und die Meldung, dass der Sender nun einen neuen Namen hat – natürlich mit Joko und Klaas. So sieht übrigens das neue Logo von ProAcht aus:

Auch der Sender selbst hat alle Logos, Bumper und Trailer umgestellt. Wer jetzt den Sender einschaltet, wird feststellen, dass das neue Logo permanent in der rechten oberen Ecke zu sehen ist. In den sozialen Medien haben schon einige Zuschauer:innen auf die Änderungen aufmerksam gemacht. Denn auch der Sendername wurde neu eingesprochen. Hier sind zwei Beispiele zu sehen, die ein User auf X gezeigt hat:

Anscheinend wurde sogar der Teletext geändert, wie dieser X-User zeigt:

Beim Impressum stößt der Sender offenbar an seine Grenzen, denn dort wird zwar ProAcht geschrieben, aber immer noch auf ProSieben verwiesen.

Joko und Klaas durften übrigens nur den Sendernamen ändern. Die Dachgesellschaft ProSiebenSat.1 Media SE hat ihren Namen beibehalten, weshalb das Impressum wohl nicht geändert wurde.



"Das ist die geilste Idee": Fans sind begeistert von der Namensänderung

Das ProAcht-Publikum ist von der Namensänderung begeistert. Eine Nutzerin schreibt auf Instagram: "Ungelogen, das ist die geilste Idee, die die beiden je hatten". Eine andere Instagram-Nutzerin schreibt: "Das ist worauf wir alle gewartet haben". Eine andere Person schreibt:



Wenn Joko und Klaas wüssten, dass allein schon diese random Teaser für mich Premium-Unterhaltung sind...Ich bin so leicht zu begeistern



Auch mit den Witzen halten sich die Fans nicht zurück. "We love to eightertain you", schreibt eine Person auf Instagram. Eine andere Person macht den Vorschlag: "Nach dem Finale hätte es ja eigentlich Pro13 sein müssen". Damit verweist er auf die Siegerzahl beim Roulette.



ProSieben auf Instagram: Fans kritisieren fehlende Namensänderung

Doch offenbar gibt es auch Kritik aus der Instagram-Community von ProAcht. Denn ausgerechnet auf Instagram heißt der Sender immer noch ProSieben. Und unter jedem Instagram-Post des Senders fordern die Fans, dass auch der Account in ProAcht umbenannt wird. Das Social-Media-Team schreibt dazu: "ProAcht wird überall eingesetzt, wo es machbar ist." Das bedeutet wohl, dass die Umbenennung auf Instagram nicht ohne weiteres möglich ist. Immerhin weisen sie in ihrer Bio darauf hin, indem sie schreiben: "Lüge! Das hier ist ProAcht", mit Verweis auf ihren alten Namen.