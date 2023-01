ProSieben schnappt sich Fortsetzung einer seiner besten Sitcoms: Starttermin für How I Met Your Father steht fest

Während das HIMYM-Spin-off How I Met Your Father in den USA bald Staffel 2 erhält, schauen TV-Fans hierzulande noch in die Röhre. Jetzt hat ProSieben den Deutschland-Start bekannt gegeben.

In die Fußstapfen einer Kult-Serie zu treten, ist nie leicht. How I Met Your Father aber hat als Spin-off zu How I Met Your Mother bereits einen durchaus überraschenden Beliebtheitsgrad erreicht. Bisher war die Serie in Deutschland nur mit einem Disney+-Abo zu sehen. Das hat sich jetzt geändert: ProSieben bringt den Kult-Nachfolger bald ins TV.

ProSieben strahlt HIMYM-Serie How I Met Your Father zur Primetime aus

Das geht aus einer offiziellen Pressemitteilung des Senders hervor. Demzufolge wird ProSieben die erste Staffel von How I Met Your Father ab dem 13. Februar 2023 immer montags um 20.15 Uhr ausstrahlen. Jeweils eine Woche vor dem Termin sind die Folgen auch beim Streamingdienst Joyn * verfügbar. Die erste Staffel umfasst 10 Episoden.

Die Strategie des Senders ist nur folgerichtig, immerhin brachte How I Met Your Mother seit Deutschland-Start 2008 ProSieben regelmäßig Höchstquoten ein. Fans des Spin-offs dürfen auch für Staffel 2 mit einem gesicherten Sendeplatz rechnen, so lange How I Met Your Father auch nur annähernd den Erfolg des Vorgängers wiederholt.

Wann kommt How I Met Your Father Staffel 2 nach Deutschland?

Staffel 2 von How I Met Your Father ist bereits am 24. Januar 2023 beim US-Streamer Hulu gestartet. Eine zeitnahe Veröffentlichung auf Disney+ steht zu erwarten, ist aber noch nicht bestätigt. Wann die zweite Staffel im TV anläuft, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.

