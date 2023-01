Ja, wirklich: Barney Stinson kehrt in How I Met Your Father zurück und seine Rolle könnte richtig groß werden

How I Met Your Moth-Kultfigur Barney Stinson kehrt in How I Met Your Father zurück – durch einen Autounfall. Und es soll kein Kurzauftritt sein.

Barney Stinson (Neil Patrick Harris) ist nicht nur eine der beliebtesten Figuren aus How I Met Your Mother, sondern einer der bekanntesten Sitcom-Helden überhaupt. Neun Jahre nach dem Finale des TV-Kults soll er in der Tochterserie How I Met Your Father wiederkehren. Und zwar offenbar nicht nur als Cameo. Vorsicht, Spoiler!

Hat HIMYM-Held Barney Stinson in How I Met Your Father Staffel 2 eine große Rolle?

Das berichtet die verlässliche Medienseite Slashfilm . Demzufolge kollidiert HIMYF-Protagonistin Sophie (Hilary Duff) in der ersten Folge der zweiten Staffel mit einem Wagen, dem der leicht erboste, aber gut gekleidete Barney entsteigt. Komplett mit LGNDRY-Nummernschild und allem.

CBS Barney in How I Met Your Father

Laut Bericht wirkt die Szene nicht wie ein einfacher Cameo, sondern bereitet offenbar eher eine größere Rolle Harris' in der Spin-off-Serie vor. Welche das genau sein könnte, ist noch unklar. Manche Fans mutmaßen sogar, Barney sei Sophies Vater.

Wann kommt How I Met Your Father Staffel 2 zu Disney+?

Ob sich Ausmaß der Rolle und die Gerüchte bestätigen, werden US-Fans bereits ab dem Hulu-Start am 24. Januar 2023 herausfinden. Die Disney+-Veröffentlichung hierzulande könnte in Kürze folgen. Bei der ersten Staffel lagen zwischen US-Release und deutscher Veröffentlichung allerdings mehrere Monate.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Januar bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind die heiß erwartete Spieleverfilmung The Last of Us, viel Horror und Krimis, die Vikings-Rückkehr Valhalla Staffel 2 und eine abgedrehte Komödie mit Harrison Ford.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.