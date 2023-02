ProSieben verschiebt Comedy-Finale kurzfristig für hochbrisante Doku über "Jahrhundertgift"

How I Met Your Father-Fans schauen für das Staffel 1-Finale in die Röhre. Grund ist eine Doku über sogenannte PFAS, die auch "Jahrhundertgifte" genannt werden.

Die ganze Staffel über hat die Fangemeinde der How I Met Your Mother-Serie How I Met Your Father auf das Finale hingefiebert, das mit vier Folgen eigentlich am 6. März 2023 auf ProSieben stattfinden sollte. Stattdessen hat der Sender aber kurzfristig seinen Primetime-Platz um 20.15 Uhr für die Doku ProSieben Thema. Giftig. Unzerstörbar geräumt. Darin geht es um eine Gruppe unglaublich weit verbreiteter Chemikalien, die potenziell krebserregend und tödlich sein können.

ProSieben ist Gift-Warnung wichtiger als How I Met Your Father: Was sind PFAS?

In der Dokumentation befasst sich der Journalist Thilo Mischke mit einer Reihe von Chemikalien namens PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen). Dabei handelt es sich um Stoffe, die wasser-, fett- und schmutzabweisend sowie chemisch und thermisch stabil sind. Aufgrund dieser Eigenschaften werden sie häufig etwa in der Herstellung von Kosmetika und Textilien verwendet. Aber sie können brandgefährlich sein.

Die PFAS sei eine Chemikalie, die Krebs, Schlaganfälle und Gendefekte auslösen könne, zitiert DWDL Mischke. Er bezeichnet sie als "unterschätzte Gefahr, die sträflich missachtet wird [und] sich mittlerweile im Blut von fast allen Menschen wieder[findet]." Da die Stoffe in der Umwelt extrem beständig sind, werden sie auch als "Ewigkeitschemikalien" oder "Jahrhundertgifte" bezeichnet. Laut dem BMUV zählen zu den PFAS mehr als 10.000 Einzelstoffe.

Wann läuft das How I Met Your Father-Finale auf ProSieben?

Wer herausfinden will, wie gefährlich die PFAS-Chemikalien wirklich sind, kann sich am 6. März 20.15 ProSieben Thema. Giftig. Unzerstörbar ansehen. Alle How I Met Your Father-Fans werden laut ProSieben -Programm auf den 13. März 2023 vertröstet, an dem das Finale nachgeholt wird.

