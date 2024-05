QLED-Fernseher mit unschlagbarem Smart-TV-System: Sichert auch den besten Amazon-Fire-TV mit 55 Zoll zum Bestpreis

Die Fire TV Omni QLED Serie gehört zu Amazons eigenen Spitzen-Fernsehern, die einige Funktionen zu bieten haben. Im befristeten Angebot spart ihr jetzt 330 Euro auf den beliebten 4K-Smart-TV und bekommt ihn damit zum Bestpreis.

Die Amazon Fire TVs eignen sich vor allem für Smarthome-Liebhaber:innen, denn die Fernseher sind mit praktischen Funktionen ausgestattet. Fürs Heimkino könnt ihr euch auf Dolby Vision und HDR10+ Unterstützung freuen und auch Gamer:innen kommen auf ihre Kosten. Im befristeten Angebot ist der Omni QLED TV mit 55 Zoll Display * schon für 470 Euro erhältlich, womit ihr 41 Prozent spart.

Fire TV Omi QLED natürliche Farben und große App-Auswahl

In der Fire TV-Omni-QLED-Serie sind die Fernseher ab 50 Zoll mit Full Array Local Dimming ausgestattet, was den Kontrast und die Bildqualität steigert. So können bei dem 55 Zoll Display 64 LED-Zonen angesteuert werden, die unabhängig voneinander gedimmt werden können. So bekommt ihr ein natürliches SDR-Bild und Unterstützung für HDR10+ und Dolby Vision. Bei dem günstigen Kaufpreis müssen ein paar Abstriche gemacht werden und dazu gehört hier die geringe Spitzenhelligkeit von 440 Nits bei den HDR-Bildern.

Amazon Full Array Local Dimming

Dafür punktet der Omni QLED * bei der großen App-Auswahl. Fire TV Stick und Cube Nutzer:innen werden schon das übersichtliche Fire TV OS Betriebssystem kennen, welches auf Android basiert. Neben den bekannten Streaming-Apps finden sich hier sogar Twitch und Chrunchyroll, die sonst meist nur bei Sony-Fernsehern aufgeführt werden. Den TV könnt ihr durch die eingebauten Mikrofone ganz bequem über die Alexa Sprachsteuerung bedienen und in euer Smart-Home integrieren.

Ausgeschalteten Fernseher nutzen mit Amazon Ambient-TV

Wer sich beim ausgeschalteten TV an dem schwarzen Bildschirm im Wohnzimmer stört, kann durch Ambient-TV mehr Farbe in den Raum holen. Hier könnt ihr euch unter anderem Fotos oder Kunstwerke anzeigen lassen oder Vorschläge für neue Inhalte. Wenn ihr für längere Zeit den Raum verlasst, schaltet sich der Fernseher aus, kommt ihr zurück wird durch die Bewegungssensoren das Bild wieder angezeigt.

In Sachen Sound ist der Amazon Fire TV Omni QLED auf jeden Fall alltagstauglich und gibt Dialoge klar und deutlich wieder. Über die verschiedenen Sound-Modi könnt ihr hier den Klang nach eurem Belieben einstellen. Für richtiges Heimkino-Feeling lohnt sich aber, wie bei den meisten TVs, eine Soundbar. Im Angebot findet ihr unter anderem die LG Dolby-Atmos Soundbar mit Subwoofer oder das 3D Surround Soundsystem von Ultimea für nur 120 Euro *. Hier müsst ihr bei dem reduzierten Preis noch den 40 Euro Coupon aktivieren.

Amazon Fire TV macht auch beim Gameing eine gute Figur

Für Gamer:innen gibt es einen HDMI 2.1-Anschluss, wobei dieser nicht über 4K@120Hz verfügt. Dafür gibt es je nach Genre verschiedene Gaming-Modi und die wichtigen Features ALLM und VRR sind vertreten. Die Eingabeverzögerung liegt bei geringen 10 Millisekunden. Womit das Zocken trotz 60Hz-Panel richtig Spaß macht.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.