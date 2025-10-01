"Qualvoll, um ehrlich zu sein": Emily Blunt verrät die härteste Szene in The Smashing Machine mit Dwayne Johnson

Im Kampfsport-Drama The Smashing Machine entfesselt Emily Blunt mit Dwayne Johnson eine wahre Geschichte. Im Moviepilot-Interview sprach sie über eine der härtesten Szenen des Films.

Emily Blunt ist eine Hollywood-Veteranin. Vor 19 Jahren war sie bereits in Der Teufel trägt Prada zu sehen, vor 11 Jahren in Edge of Tomorrow mit Tom Cruise. In The Fall Guy schlug sie sich zuletzt mit Ryan Gosling als draufgängerischem Stuntman herum. Und dennoch machte ihr eine Szene mit Dwayne Johnson in The Smashing Machine so viel Angst, dass sie nicht schlafen konnte. Der Film läuft jetzt im Kino.

The Smashing Machine: Emily Blunt und Dwayne Johnson drehten harte Szene in nur einer Einstellung

Das Biopic The Smashing Machine dreht sich um den Kampfsport-Pionier Mark Kerr (Johnson), der aufgrund seiner brutalen Kämpfe immer mehr von Schmerzmitteln abhängig wird. In einer Szene streitet er sich mit seiner Freundin Dawn (Blunt) so sehr, dass die Auseinandersetzung fast tragisch endet.

Im Verlauf der Sequenz schlägt Kerr eine Tür ein und beide landen auf dem Boden des Badezimmers. Auf die Frage, wie sich der Moment angefühlt habe, erzählt Blunt im Moviepilot-Interview:

Ziemlich qualvoll, um ehrlich zu sein. Man betritt da eine Art Kraftfeld, das sehr schmerzhaft und intensiv ist. Die Szene im Badezimmer drehten wir in einem einzigen Take. Gott sei Dank, denn sie saugte uns leer. Die Erinnerung daran verschwimmt. Ich fragte Dwayne danach: 'Hatten wir geplant, wie wir auf dem Boden landen?' Und er meinte: 'Nein, wir haben gar nichts geplant.'

Blunt führt aus:

[Regisseur] Benny Safdie ließ uns da freie Hand und sagte: 'So lange ihr auf dem Boden landet, wäre das toll.' Es ist furchterregend, weil man nicht weiß, wie es laufen wird. Ich wusste, wo ich hingehen muss. Das steht alles im Drehbuch. Aber Benny meinte: 'Sag, was du willst.' Ich wusste, dass ich ein paar schreckliche Dinge sagen musste, und ich wusste, dass ich irgendwie festgehalten werde, aber ich wusste nicht, wie.

Noch vor dem Dreh hatte Blunt mit der Sequenz Schwierigkeiten:

[Die Szene] machte mich extrem nervös. In der Nacht davor schlief ich nicht. Ich bin zwar kein Method Actor, aber ich glaube, für so etwas muss man sich trotzdem aufladen. Und das bedeutet, es wird dir vor einer solchen Szene nicht gut gehen. Aber das ist okay, weil die Szene dadurch besser wird.

Schaut hier den Trailer zu The Smashing Machine:

The Smashing Machine - Trailer (Deutsch) HD

Emily Blunts Rolle in The Smashing Machine ist umstritten. In jedem Fall handelt es sich bei den Streit-Szenen zwischen den Hauptfiguren um sehr intensive Momente, die für Blunts Leistung Respekt fordern. Wer den Film im Kino gesehen hat, wird die Mühe hinter der Szene verstehen.

The Smashing Machine läuft seit dem 2. Oktober 2025 im Kino.