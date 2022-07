Quentin Tarantino gesteht seine Liebe für ein richtiges Schwein

Quentin Tarantino wird dank seiner Elternschaft ganz neuen Serien und Filmen ausgesetzt. Kürzlich gestand der Inglourious Basterds-Regisseur einem Zeichentrick-Schwein seine Liebe.

Quentin Tarantino hat seit Once Upon a Time ... in Hollywood keinen Film mehr gemacht. In der Zwischenzeit wurde er aber zweimal Vater. Das kann die Sehgewohnheiten auf den Kopf stellen, wie Aussagen des Regisseurs in einem neuen Interview bestätigen. Darin gestand der Experte für dreckige Dialoge und brutale Schießereien seine Bewunderung für ein Zeichentrick-Schwein.

Quentin Tarantino liebt das Zeichentrick-Schwein Peppa Wurtz

In der aktuellen Ausgabe von Empire sprach Tarantino über die Erfahrung, Ich - Einfach unverbesserlich 2 mit seinem zweijährigen Sohn Leo zu schauen. Er äußerte sich aber auch über ein Wunderwerk moderner Popkultur, das ihn verzaubert hat: die Zeichentrickserie Peppa Wutz über die Alltagsabenteuer eines Schweinemädchens. In seinem Lob hielt sich der Regisseur von Pulp Fiction und Inglourious Basterds nicht zurück. Peppa Wutz sei zwar eine weniger "verzehrende" Seherfahrung als der Minions-Film, aber:

Ich mag Peppa Wutz eigentlich sehr. Ich schau es oft. Ich sprech' es aus: Peppa Wutz ist der großartigste britische Import dieser Dekade.

© Channel 5 Peppa Wutz

Wer nun berechtigterweise schreit "WAS IST MIT PADDINGTON", sollte eines bedenken: Der Sandwich-futternde Bär fleucht schon seit den 1950ern durch die haarigen Fantasien von Kindern. Hoffen wir, dass das der Grund ist, warum Tarantino die britische Ikone zugunsten des Schweines übergeht – und dass Sohnemann Leo bald ins Alter kommt, wo er Paddington 1 und 2 genießen kann.

Tarantino jedenfalls ist vor wenigen Tagen zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Ehefrau Daniella Tarantino und er gaben am Montag die Geburt eines Töchterchens bekannt. Deren Name ist noch nicht bekannt.

Wer sich nun wundert: Der 2020 geborene Leo wurde nicht nach Django Unchained-Bösewicht Leonardo DiCaprio benannt, sondern nach dem Großvater von Daniella. Außerdem sei er, so Tarantino bei Jimmy Kimmel , "unser kleiner Löwe" .

Als nächstes wird Quentin Tarantino Podcaster und Sachbuch-Autor

Wer Neues von Quentin Tarantino sehen oder hören will, wird abseits der großen Leinwand fündig. Am 19. Juli erscheint die erste Folge des The Video Archives Podcasts, den Tarantino zusammen mit seinem Pulp Fiction-Co-Autor Roger Avary moderiert. Tarantinos erstes Sachbuch Cinema Speculation (bei Amazon *) erscheint dann im November.

