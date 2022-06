Quentin Tarantinos neues Traumprojekt kommt im Oktober – bestellt es jetzt schon vor

Vor seinem wohl finalen Film veröffentlicht Quentin Tarantino im Oktober ein Buch. Ihr könnt das Projekt über bedeutende Filme der 70er schon mal vorbestellen.

Quentin Tarantinos Plan nach seiner Filmkarriere ist schon seit Jahren bekannt. In Interviews sprach der Kultregisseur mehrfach davon, in seinem Ruhestand Filmbücher schreiben zu wollen. Das erste dieser Projekte ist jetzt schon fertig und wird im Oktober veröffentlicht.

Ihr könnt euch das erste Quentin Tarantino-Sachbuch Cinema Speculation bereits vorbestellen. Darin schreibt er über die bedeutendsten Filme der 70er-Jahre und soll seine persönlichen Erfahrungen einbringen.

Quentin Tarantino verwirklicht mit neuem Projekt jahrelangen Traum

Jeder Tarantino-Fan weiß, dass der Kultregisseur ein wandelndes Filmlexikon ist. Da passt es perfekt, dass er in Zukunft eigene Bücher über sein Lieblingsmedium veröffentlicht. Das erste Werk Cinema Speculation soll sich um Schlüsselwerke der 70er-Jahre drehen, als die Filmlandschaft vor allem durch die New Hollywood-Bewegung mit US-Streifen wie Serpico, Chinatown und Taxi Driver geprägt wurde.

Schaut hier noch unser Video rund um den Tarantino-Kult:

Darum ist Quentin Tarantino so beliebt! | Die Filme des Kultregisseurs erklärt

In der offiziellen Synopsis wird Tarantinos neues Buch als Mix aus Filmkritik, Filmtheorie, Reportage und persönlicher Geschichte beschrieben, durch den der Regisseur riesiges Filmwissen mit seiner markanten Persönlichkeit verknüpfen dürfte.

Tarantinos neustes Meisterwerk Once Upon a Time ... in Hollywood könnt ihr gerade bei Amazon Prime leihen oder kaufen. * Einen Film will der Regisseur vor seinem Ruhestand noch drehen, aber Ideen dafür soll er selbst noch keine haben.

Freut ihr euch auf das neue Filmbuch von Quentin Tarantino?