Quentin Tarantino hat mit seinem Sohn bis jetzt nur diesen Film geschaut

Seit zwei Jahren hat Kultregisseur Quentin Tarantino seinen ersten Sohn Leo. Jetzt hat er verraten, welchen Film er bis jetzt mit dem Kind geschaut hat.

Über den wohl letzten Film in Quentin Tarantinos Karriere gibt es immer noch keine Infos. Im November bringt er erstmal ein neues Buch über die prägendsten Filme der 70er-Jahre raus. Daneben hat Tarantino auch einen neuen Podcast mit Roger Avary, der mit ihm damals zum Beispiel das Drehbuch von Pulp Fiction geschrieben hat. Darin sprechen die beiden über ihre bedeutendsten VHS-Erlebnisse.

Dazu hat der Regisseur auch erzählt, welchen Film er mit seinem zwei Jahre alten Sohn Leo bis jetzt geschaut hat.

Der erste Film von Quentin Tarantinos Sohn war mit den Minions

Im Empire-Interview über den Podcast von Tarantino und Avary sagt der Regisseur, dass er mit seinem Sohn Leo bis jetzt nur Ich - Einfach unverbesserlich 2 geschaut hat:

[Mein Sohn ist] ziemlich jung, also hat er nur einen Film wirklich gesehen. Ich dachte, ich schaue einen Minions-Cartoon, und mir wird klar, dass es Ich – Einfach unverbesserlich Teil 2 ist. Und er schien sich für den Vorspann zu interessieren, also sagte ich: 'Okay, ich schätze, wir sehen uns Ich – Einfach unverbesserlich 2 an', und er geht hinter die Couch, aber er sieht immer noch fern.

Wir haben es uns 20 Minuten lang angeschaut, bis es Zeit für ihn war, in den Park zu gehen, und am nächsten Tag haben wir uns weitere 15 Minuten angeschaut. Und so war im Laufe einer Woche in kleinen Häppchen der erste Film, den Leo je gesehen hat, Ich – Einfach Unverbesserlich Teil 2.

Neben Tarantinos Enthüllung sind vor allem die Minions gerade auch in den Schlagzeilen. Zu Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss ist zurzeit einausgebrochen, bei dem Jugendliche in Anzügen ins Kino strömen und für Randale sorgen.

Falls Tarantinos Sohn auch nur ansatzweise in die Fußstapfen seines Vaters tritt, dürfte Ich - Einfach unverbesserlich 2 aber erst der Anfang einer endlosen Liste an Filmen sein. Vielleicht hat Leo Tarantino in Zukunft ja auch so ein enzyklopädisches Wissen übers Kino wie der Kultregisseur.

