Quentin Tarantino ist kein großer Fan von klassischer Science-Fiction, aber eine Serie findet er richtig gut

Quentin Tarantino kann als Film-Connaisseur natürlich auch Science-Fiction-Serien etwas abgewinnen. Klassische Sci-Fi mit Raumschiffen mag er zwar weniger, aber es gibt eine Ausnahme.

Quentin Tarantino ist bekennender Western- und Horror-Fan, über Sci-Fi hört man ihn deutlich seltener schwärmen. Ihm selbst zufolge kann er mit dem Genre nur bedingt etwas anfangen, und zwar erst recht, wenn es viel um Raumschiffe geht. Die große Ausnahme bildet aber die Serie Battlestar Galactica, die der Kultregisseur großartig findet.

Quentin Tarantino fühlt sich bei den meisten Film-Genres zuhause, einen eigenen Science-Fiction-Streifen hat er allerdings noch nie gedreht. Den meisten Filmen und Serien rund um Raumschiffe könne er nicht viel abgewinnen, erklärte er vor längerer Zeit in einem Interview mit der Fansite Tarantino.info .

Ausnahmen bestätigen aber bekanntermaßen die Regel. Im selben Atemzug enthüllt Quentin Tarantino nämlich direkt, dass seine aktuelle Lieblingsserie im Fernsehen Battlestar Galactica sei. Das Interview hat also schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, spannende Einblicke gewährt es aber trotzdem allemal, als es um verschiedene Genres geht:

Ich fühle mich zu Science-Fiction nicht besonders hingezogen, sofern es um den ganzen Raumschiff-Kram geht. Obwohl meine aktuelle Lieblingsserie im TV tatsächlich Battlestar Galactica ist. Ich finde die Serie großartig.

Tarantino hat darüber hinaus noch weitere Sci-Fi-Lieblinge im Filmbereich, wie das Far Out Magazine ausführt. Beispielsweise mag er Zurück in die Zukunft, The Thing - Das Ding aus einer anderen Welt, Matrix oder Dark Star. Außerdem ist er dem "Raumschiffkram" vielleicht doch nicht so abgeneigt: Immerhin sollte er zwischenzeitlich einen Star Trek-Film drehen.

Battlestar Galactica zählt auch für uns zu den 50 besten Sci-Fi-Serien, die seit dem Jahr 2000 veröffentlicht worden sind. Das verdankt sie vor allem den Themen, die hier neben all der epischen Sci-Fi-Action verhandelt werden.

In erster Linie dreht sich Battlestar Galactica nämlich um die Schwierigkeiten, die eine Gesellschaft mit Politik, Militär und Religion durchleben kann. Da rückt die eigentliche Bedrohung durch die humanoiden, aber doch künstlichen Zylonen fast schon in den Hintergrund.