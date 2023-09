Quentin Tarantino vernichtet einen der beliebtesten Kriegsfilme der letzten Jahre – indem er auf ein Detail aufmerksam macht, das kaum jemandem auffällt

Mit dem Kriegsfilm-Spektakel 1917 war Kult-Regisseur Quentin Tarantino teilweise nicht zufrieden. Er hat vor allem zwei Kritikpunkte.

Selten lassen Kriegsfilme den Horror der Schlacht so spürbar werden wie 1917 von Sam Mendes. Das liegt vor allem an der ungewöhnlichen Inszenierung des Regisseurs, durch die der Film so wirkt, als wäre er ohne einen einzigen Schnitt gefilmt worden.

Der Eindruck täuscht aber, denn 1917 hat viele versteckte Schnitte, die kaum sichtbar sind. Kult-Regisseur Quentin Tarantino wirft dem Film unter anderem diesen Trick vor.

Tarantino kritisiert Kriegsfilm 1917 aus zwei Gründen

Im Podcast Club Random with Bill Maher (via IndieWire ) sprach der Regisseur darüber, dass die versteckten Schnitte in 1917 den gefeierten Kriegsfilm stark abschwächen:

Ich sage nicht, dass sie das schlecht machen … Aber wenn du es tust, dann tu es verdammt nochmal wirklich. Nimm dir 15 Minuten pro verdammtem Take Zeit.

Auch wenn Tarantino den Film selbst gar nicht mies findet, konnte er eine Sache nicht mehr übersehen, nachdem ihn ein Freund darauf hingewiesen hatte. 1917 sieht für den Regisseur aus wie ein Videospiel.

Da er selbst keine Videospiele zockt, ist ihm dieser Aspekt zuerst gar nicht so aufgefallen. Nach dem Hinweis seines Freundes konnte er es aber in keiner Szene mehr ausblenden.

1917 räumte drei Oscars ab

Bei der Oscar-Verleihung 2020 galt 1917 als großer Favorit. Am Ende reichte es immerhin für drei Trophäen in den technischen Kategorien: für die besten visuellen Effekte, den besten Ton und die beste Kamera. Bei Amazon Prime könnt ihr 1917 gerade nur digital kaufen. * Dafür kostet der Titel mit 3,98 Euro so viel wie die übliche Leihgebühr.



