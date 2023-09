Quentin Tarantino soll Star für seinen letzten Film gefunden haben: Er brillierte als psychotischer Killer in einer der besten Serien des letzten Jahres

The Movie Critic wird der letzte Film von Quentin Tarantino. Der Star des Abschied-Projekts soll bereits gefunden sein. Fans kennen ihn aus Cobra Kai, einem Clint Eastwood-Kracher und einer der besten Serienn 2022.

Mit einem finalen Film will Quentin Tarantino seine Regie-Karriere beenden. Bereits bekannt ist, dass The Movie Critic in den 1970er Jahren spielen soll. Erste Infos zur Hauptfigur verriet der Regisseur auch schon. Aber wer wird die Hauptrolle in Tarantinos Abschieds-Projekt spielen?

Der Hauptcharakter von The Movie Critic ist ein zynischer und vulgärer Filmkritiker Mitte 30, der an einen Mix aus Radiomoderator Howard Stern und Taxi Driver-Protagonist Travis Bickle erinnern soll. Der passende Darsteller für die Rolle soll Gerüchten zufolge bereits gefunden sein.

Cobra Kai-Star soll in Quentin Tarantinos letztem Film The Movie Critix mitspielen

Quentin Tarantino soll dem Schauspieler Paul Walter Hauser die Hauptrolle in seinem letzten Film angeboten haben. Vor dem Hollywood-Streik versteht sich. Das will Hollywood-Insider Daniel Richtman erfahren haben, wie unter anderem NME schreibt. Dieser vermeldete zuletzt schon die mögliche Besetzung von Samuel L. Jackson im finalen Tarantino-Film.

Offiziell ist die Meldung nicht und sollte daher erstmal mit Vorsicht zu genießen sein. Der 36-jährige Paul Walter Hauser passt aber hervorragend auf die Beschreibung des The Movie Critic-Helden.

Paul Walter Hauser glänzte in dem Serien-Highlight In with the Devil:

In with the Devil - S01 Trailer (Deutsch) HD

Abseits seiner Nebenrollen in Filmen wie I, Tonya, BlacKkKlansman und Cruella ist Paul Walter Hauser Serienfans vor allem aus Netflix' Martial-Arts-Kracher Cobra Kai bekannt, in dem er als unbeholfener Karate-Schüler Stringray begeisterte.

Mit zwei Projekten stach Paul Walter Hauser in den letzten Jahren besonders als vielseitiger Schauspieler hervor. 2019 spielte er die Hauptrolle in Clint Eastwoods Tatsachen-Drama Der Fall Richard Jewell. Hauser brillierte zudem als verstörender Serienkiller Larry Hall in In With The Devil, einer der bestbewerteten Serien des letzten Jahres.

Wann startet Quentin Tarantinos letzter Film The Movie Critic im Kino?

Der Hollywood-Doppelstreik der Schauspiel- und Drehbuch-Gewerkschaften SAG-AFTRA und WGA hat die Film- und Fernseh-Industrie zu großen Teilen zum Stillstand gebracht. Für The Movie Critic bedeutet das konkret: Solange der Streik anhält, können keine Darstellenden besetzt oder die Dreharbeiten gestartet werden. Mit einem Kinostart vor 2025 sollten wir erstmal nicht rechnen.

