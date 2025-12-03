Quentin Tarantino vernichtet gefeierten Star, weil er ein Meisterwerk zerstört hat: "Größter Schlappschwanz der Welt"

Quentin Tarantino sieht bei einem der größten Meistwerke des Jahrtausends nur eine Schwäche: Den Schauspieler Paul Dano, über den er mit gnadenloser Verachtung herzieht.

Tarantino schießt gnadenlos gegen There Will Be Blood-Star Paul Dano

Paul Thomas Andersons There Will Be Blood, ein Drama über den Kampf zwischen dem Ölmagnaten Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) und dem Prediger Eli (Paul Dano), gilt vielen als eines der größten Kino-Meisterwerke aller Zeiten. Tarantino nimmt es nachvollziehbarerweise auch in seine Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts auf. Aber er identifiziert im Bret Easton Ellis-Podcast Darsteller Dano als einzigen Makel des Films.

Der Fehler ist Paul Dano. Der Film muss ein Stück für zwei Personen sein, aber es ist schmerzhaft offensichtlich, dass er keins ist. [...] Er ist schwach. Eine schwache Schwester. Austin Butler wäre in der Rolle toll gewesen.

Schaut hier den Trailer zu There Will Be Blood:

There Will Be Blood - Trailer A (Deutsch)

Tarantino fährt fort:

Er ist einfach ein schwacher, uninteressanter Typ. [...] Daniel Day-Lewis zeigt, dass er kein starkes Gegenstück braucht. Er braucht überhaupt nichts. Aber der Film hätte dann einfach mehr faseriges Fleisch gehabt.

Als Gastgeber Bret Easton Ellis einwendet, dass Day-Lewis' Leistung womöglich einfach die Danos überschattet habe, platzt Tarantino offensichtlich endgültig der Kragen:

Und dann stellt man [Day-Lewis] dafür neben den schwächsten Schauspieler der ganzen Gilde? Den größten Schlappschwanz der Welt?

Womöglich wird ihm an dieser Stelle bewusst, wie heftig er Danos Namen durch den Dreck zieht, denn Tarantino stellt klar:

Ich sage nicht, dass seine Leistung schrecklich ist. Ich sage, sie ist völlig seelenlos [engl. "a non-entity performance", Anm. d. Red.]. Er ist mir egal, [genauso, wie mir] Owen Wilson und Matthew Lillard egal sind.

Selbst für Tarantinos Verhältnisse fällt sein Rundumschlag ungewöhnlich gnadenlos aus. Dano, der für seine Leistung in There Will Be Blood für einen BAFTA-Award nominiert wurde, hat laut People noch nicht auf die Aussagen reagiert.

