"Fand ich dämlich": Quentin Tarantino schießt gegen eine erfolgreiche und beliebte Kult-Serie

Quentin Tarantino hatte bereits in jungen Jahren eine Abneigung gegen eine bestimmte Kinderserie. Und es handelt sich um einen absoluten Fan-Favoriten.

Kult-Regisseur Quentin Tarantino ist bekannt für starke Vorlieben und Abneigungen gegenüber andere Filme und Serien. Eine dieser Abneigungen betrifft ausgerechnet eine Serie, die kaum aus dem Kinderfernsehen wegzudenken ist.

Tarantino hat ausgerechnet mit Scooby-Doo Probleme

Die Ablehnung des Regisseurs richtet sich ausgerechnet gegen den Fan-Favoriten Scooby Doo, wo bist du?.

Bei der Zeichentrick-Serie handelt es sich um eine Mischung aus Mystery, Horror und Comedy. Die vier Jugendlichen Fred Jones, Daphne Blake, Velma Dinkley und Norville "Shaggy" Rogers fahren in ihrem Van, der Mystery Machine, umher, um unheimliche Rätsel zu lösen. Begleitet werden sie von ihrem sprechenden Hund Scooby-Doo.

Die Serie existiert in unterschiedlichen Adaptionen seit 1969 und wurde in Tarantinos Kindheit regelmäßig am Samstagmorgen ausgestrahlt. Laut eigener Aussage sah der Regisseur Scooby-Doo, wo bist du? direkt in der Erstausstrahlung.

Tarantino fand Scooby-Doo "dämlich"

Tarantinos Reaktion war nicht gerade begeistert, wie er 2007 im Interview mit Yesterdayland verriet (via Far Out ). Darin wurde er nach seinen liebsten Kindertrickfilmserien gefragt und er antwortete erstmal mit der, die er am wenigsten mochte:

Ich dachte, es wäre eine dumme Show. Ich erinnere mich, wie ich die erste Folge von Scooby-Doo gesehen habe, sozusagen die erste Staffel. Ich sagte: 'Was zum Teufel ist das?' Ich fand die Rätsel nie gut. Ich dachte immer, es sei dämlich.

Dabei gingen ihm auch die ständigen Wiederholungen auf die Nerven, wie er Yersterdayland damals verriet.

Wie er selbst betonte:

Meine Abneigung gegen Scooby-Doo war eine große Sache.

Tarantino beantwortete aber auch die eigentliche Frage. Als Kind mochte er die Puppenserie H.R. Pufnstuf und die animierten Abenteuer aus Der Rosarote Panther.

Tarantinos Hass-Serie ist bis heute populär

Indessen feiert die Scooby-Do bis heute durch zahlreiche Neuauflagen in Cartoon-Format, brachte zwei Realverfilmungen hervor, Video-, Nintendo- und Brett-Spiele, Comics sowie eigens kreierte Spielzeuge ihren Erfolg. Bei IMDB konnte sich die Serie immerhin eine stabile Bewertung von 7,9 sichern.

Erst 2020 kam mit Scoob! Voll verwedelt ein Reboot heraus. Eine neue, satirische Zeichentrick-Serie mit dem Titel Scooby-Doo, Where Are You Now! erschien 2021 bei dem US-amerikanischen Sender The CW.

Es sieht so aus, als würden viele Fans Tarantinos Abneigung gegenüber der Kinderserie keineswegs teilen. Eher im Gegenteil: Bis heute kann das Scooby-Doo-Franchise eine aktive Fangemeinschaft vorweisen.