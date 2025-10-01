Quentin Tarantino war nach seinem ersten Flop völlig am Ende – Regielegende Steven Spielberg wusste zu helfen

Ein Misserfolg erschütterte Quentin Tarantinos Selbstbewusstsein, doch Steven Spielberg gab ihm einen entscheidenden Rat, der dem Kultregisseur aus der Krise half.

Man mag es kaum glauben, doch der erfolgsverwöhnte Regisseur Quentin Tarantino hat auch einen Flop in der Vita und der schmerzte ihn sehr. Das verriet er kürzlich im Interview auf dem Burbank Film Festival, wie Deadline berichtet. Zusammen mit Robert Rodriguez (Sin City) brachte er 2007 das Doppelprojekt Grindhouse in die Kinos, doch sein eigener Beitrag Death Proof - Todsicher spielte am Startwochenende nur 11,5 Millionen Dollar ein.

Spielberg gab Tarantino wichtigen Rat

Laut Tarantino traf ihn das Ergebnis unerwartet und erschütterte sein Selbstvertrauen. "Wir dachten, die Leute würden uns überallhin folgen, aber dorthin folgten sie uns nicht." Für ihn fühlte es sich an, als habe seine Freundin mit ihm Schluss gemacht.

In der Zeit des "Liebeskummers" wandte er sich an seine Kollegen Tony Scott und Steven Spielberg, die ihm sagten, dass es am wichtigsten sei, selbst mit seinem Werk zufrieden zu sein. Außerdem dürfe Tarantino seine Privilegien nicht vergessen, frei über seine Filme entscheiden zu können. Spielberg sagte ihm zudem:

Das nächste Mal, wenn du wieder einen Hit hast, wirst du ihn mehr genießen als alle Erfolge zuvor. Denn jetzt weißt du, wie sich ein Misserfolg anfühlt.

Und tatsächlich strömte das Publikum 2009 zu Inglourious Basterds wieder in Scharen in die Kinos. Anschließend folgte Django Unchained, der mit einem Einspielergebnis von über 425 Millionen Tarantinos bislang erfolgreichster Film ist.

Neuigkeiten zu Tarantinos letztem Film

Neben der Vergangenheit wurde Tarantino auf dem Festival auch auf die Zukunft angesprochen. Nach wie vor sei es sein Plan, dass er seine Regie-Karriere nach dem zehnten Film beendet. Nachdem er sich von seinem Projekt The Movie Critic endgültig verabschiedet hatte, warten Fans gebannt auf Neuigkeiten.

Tarantino verriet, dass er aktuell an einem Theaterstück arbeite:

Wenn es ein Fiasko wird, mache ich daraus wahrscheinlich keinen Film. Aber wenn es ein Riesenerfolg wird? Dann könnte es mein letzter Film sein.

Worum es in dem Theaterstück geht, verriet Tarantino allerdings nicht.