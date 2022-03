Raab-Comeback: Die neue Wok-WM kann nur scheitern

Zwei der großen TV total-Sport-Events sollen zurückkehren. Aber wie soll das gehen ohne den Stefan Raab-Faktor? Die neue Wok-WM steht vor einem unlösbaren Problem.

Sieben Jahre nach seinem Abtritt ist die Stefan Raab-Renaissance in vollem Gange. Auf das TV total-Revival im Herbst 2021 folgte zuletzt innerhalb von einer Woche der Show-Doppelschlag: RTL bringt das Turmspringen zurück, ProSieben legt die Wok-WM neu auf.

Wok-WM und Turmspringen: Die Raab-Remakes ohne Stefan Raab

Die beiden größten Privat-Sender heben die Show-Schätze der Nuller-Jahre, als gefühlt jeden Samstag irgendein drolliges Sport-Event aus Raabs Show-Schmiede den Weg in die Prime-Time fand: die Stockcar-Crash-Challenge, die Autoball-WM oder eben das Turmspringen und die Wok-WM.

Das neue TV total ohne Stefan Raab

TV Total - Rückkehr Spot (Deutsch)

Immer mittendrin: der furcht- und schamlose Stefan Raab. All diese Shows verschwanden zusammen mit ihrem Erfinder im Jahr 2015 aus dem Fernsehen. Und dafür gibt es einen guten Grund, den die Revivals der beiden Sport-Shows womöglich übersehen.



Das Wesen der Wok-WM steht und fällt mit Stefan Raab

Beim Turmspringen für RTL wird Raab als Produzent tätig. Ob er bei der Wok-WM irgendeine gestalterische Position einnimmt, ist nicht bekannt. Am sportlichen Wettbewerb selbst nimmt er jedenfalls in keiner der beiden Shows teil. Und das ist ein nahezu unlösbares Problem.

Sehen wir den Dingen ins Auge: Die Wok-WM ist genauso wie das Turmspringen ein Schwachsinns-Wettbewerb. Promi-Dauergäste wie Evil Jared, Joey Kelly und Lucy Diakovska traten bis zur Unkenntlichkeit beschriftet mit Werbebotschaften (der Heizöl24-Bob!) gegeneinander an. Überhaupt von einer Wok-WM (!) zu sprechen, wenn sich die internationale Auswahl auf deutsche Promis mit Migrationshintergrund beschränkt, ist natürlich hochgradig albern.

Aber wenn Raab mit verbissener Miene in seinen Wok stieg und anschließend mit hochrot verschwitztem Kopf wieder herauskletterte, war davon nichts zu spüren. Er hat seine eigenen Sport-Shows sportlich legitimiert. Wenn wie bei der Wok-WM ein Rennrodel-Olympia-Sieger wie Georg "Hackl Schorsch" Hackl antrat, war das für Raab nicht etwa entmutigend. Es war zusätzlicher Ansporn, am Ende auf dem Treppchen zu stehen, möglichst als Wok-Weltmeister, was ihm in der Einzeldisziplin nie gelang.

© ProSieben Der Vierer-Wok

Für Raab war das alles kein Schwachsinn. Er hat mit seinem (scheinbar) echten Ehrgeiz alle anderen Teilnehmenden mitgezogen. So hatte die Ironie, die einen Promi-Wettbewerb mit zweckentfremdeten Kochgeräten auf einer Eisbahn zwangsläufig umgibt, immer einen ernsten Kern.

Trotz TV total: Es gibt keinen vollwertigen Ersatz für Stefan Raab

Promi-Aufläufe in Samstagabend-Shows gibt es etliche, aber nur mit einem geifernden Vortänzer wie Stefan Raab ist bei sowas auch Zug und Druck drin. Deshalb erscheint der Versuch, die Wok-WM und das Turmspringen ohne den Tausendsassa ("das Kampfschwein", Zitat Frank Buschmann) zurückzubringen, vergeblich.

Wie verhindern RTL und ProSieben, dass aus den Pseudo-Wettbewerben mehr wird als ein gemütliches Promi-Schaulaufen? Ein Preisgeld gab es bisher nicht, es ging immer um die Ehre (und Honorar natürlich). Sind neue Einheizer:innen in Sicht? Der einzige, der in Sachen Sportsgeist annähernd mitgezogen hat, war Joey Kelly. Dessen Charisma genügt aber eben nur für den Maskottchen-Status.

Der neue TV total-Moderator Sebastian Pufpaff soll auch die Wok-WM antreiben. Schließlich konnte der Raab-Ersatz das reine Late Night-Format mit Leichtigkeit schultern. Dass ProSieben und RTL daraus aber ableiten, die gesamte Raab-Ära ließe sich ohne seine Triebfeder in die Gegenwart transferieren, könnte sich als Trugschluss herausstellen. Aktuell sehen die Wok-WM und das Turmspringen aus wie leere Remake-Hüllen.

Das Turmspringen soll bei RTL erstmals kommenden Sommer laufen. ProSieben plant die erste Neuauflage der Wok-WM im Winter 2022/2023.