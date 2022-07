Randale bei Minions 2: Jugendliche in Anzügen bringen Kinder zum Weinen

Die Rückkehr der kleinen gelben Handlanger wird seit Minions 2-Kinostart schwer gefeiert. Ein TikTok-Trend sorgt aber bei vielen Vorführungen für Aufruhr.

Lange mussten Fans des Ich - Einfach unverbesserlich-Franchise auf Minions 2 - Auf der Suche nach dem Mini-Boss warten, jetzt ist er endlich im Kino gestartet. Und sorgt gleich für Aufruhr. Jugendliche Kinogänger stören offenbar die Vorführungen in Scharen, vandalisieren die Säle und sorgten dafür, dass "kleine Kinder in Tränen ausbrechen". Wegen einem TikTok-Trend.

Skurriler TikTok-Trend sorgt bei Minions 2-Vorführungen für Tumulte

Laut Bericht der BBC handelt es sich dabei um Gruppen jugendlicher Fans, die die Screenings im Anzug besuchen, die gelben Minions-Figuren in ihrer Gestik nachahmen und das Ganze für TikTok filmen. Das wäre an sich vielleicht noch nicht tragisch, doch einige stören durch ihr Verhalten die anderen Gäste offensichtlich massiv. Ein Beispiel auf TikTok gibt es hier zu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dem Bericht zufolge musste ein britisches Kino aufgrund von "unglaublich schlechtem Verhalten", "Vandalismus" und "Missbrauch des Personals" die Minions 2-Vorführungen gleich ganz einstellen. Der Manager eines anderen Kinos spricht von einer "herzzerreißenden Situation", die "massive finanzielle Auswirkungen" habe. So hätten ganze Familien den Film noch vor Start verlassen und "Kinder sind in Tränen ausgebrochen".

Einige Kinos sind offenbar dazu übergangen, jugendlichen Gruppen in Anzügen den Einlass zu verwehren. Minions 2-Produzent Universal begrüßte den Trend bisher und ließ auf Twitter verlauten: "An alle, die zu Minions 2 in Anzügen auftauchen: Wir sehen und lieben euch."

Kult-Comeback: Lohnt sich How I Met Your Father auf Disney+?

Lange mussten wir auf das erste How I Met Your Mother-Spin-off warten. Jetzt sind die ersten 10 Episoden der ersten Staffel von How I Met Your Father bei Disney+ verfügbar. Doch lohnt sich die Sitcom nach den eher durchwachsenen Kritiken?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Hendrik und Lisa haben die ersten Folgen gesehen und teilen ihre Eindrücke zum Ableger der Kult-Sitcom. Außerdem nutzen sie die Gelegenheit, das Phänomen How I Met Your Mother etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was haltet ihr von dem TikTok-Trend bei Minions 2-Vorführungen?