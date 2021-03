Rasante Auto-Action bei Netflix macht mit dramatischen Twists süchtig

Bei Netflix geht morgen die extrem unterhaltsame Doku-Serie Formel 1: Drive to Survive in die 3. Staffel. Schaut euch hier den Trailer für die actionreiche Serie an.

Die Helden der Doku-Serie Formel 1: Drive to Survive fahren um ihr Leben oder zumindest um ihre Träume. Morgen startet die 3. Staffel der actionreichen, spannenden und äußerst unterhaltsamen Serie bei Netflix. Schaut euch hier den Trailer für Season 3 der Renn-Serie an, die so manch Blockbuster-Franchise in Sachen Suchtpotenzial und Drama in den Schatten stellt. Mehr Rennstoff: Rush und Senna bei Amazon schauen* Schaut euch den OV-Trailer für Staffel 3 der Formel 1-Serie an: Formula 1 Drive to Survive - S03 Trailer (English) HD Auto-Action bei Netflix: Worum geht es in Drive to Survive? Jede Staffel von Drive to Survive begleitet eine Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft, der Königsklasse des Automobilsports. Dabei braucht man keine Vorkenntnisse zu den Regeln, Teams und Fahrern, um Spaß an der Serie zu haben. Deren Erzählung dreht sich vorrangig um das persönliche Drama hinter den Kulissen: Fahrer bangen um ihren Sitz, gehypte junge Talente drängen in den Sport, Teams schlittern in finanzielle Krisen. Über allem hängt der ständige Druck, mit der Weltklasse mitzuhalten - oder den großen Traum der Formel-1-Karriere platzen zu lassen. Aufgemischt wird das aufreibende Drama mit rasanten Rennszenen, die manch Actionfilm gut stehen würden. Mehr zu Serie: Was Formel 1 - Drive to Survive bei Netflix zu spannend macht In Season 3 geht es um die Saison 2020, die im Zeichen der Coronavirus-Pandemie stand. Thema dürfte unter anderem die Trennung von Ferrari und Sebastian Vettel sein, die auch auf der Strecke ihre Spuren hinterließ, sowie der erschreckende Crash von Romain Grosjean in Bahrain. Die Fakten zu Drive to Survive: Wann kommt Staffel 3 zu Netflix und mehr Wann kommt Staffel 3 zu Netflix? Formel 1: Drive to Survive kehrt schon diesen Freitag, den 19. März 2021, zu Netflix zurück. Pro Staffel gibt es zehn Episoden. Wer steckt hinter der Netflix-Serie? Hinter der Serie steckt unter anderem James Gay-Rees, der sich einen Namen als Produzent von Dokus wie Exit Through the Gift Shop, Senna, Amy und kürzlich Maradona machte. Streaming-Tipp: Bei Netflix - Harte Action & irre Wendungen, die einfach nicht aufhören Formel 1: Drive to Survive ist etwas für Fans von Rush - Alles für den Sieg, der Fast and Furious-Reihe und Senna. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.