Reacher-Ersatz geht bei Amazon durch die Decke: Gnadenloser Action-Thriller mit zwei Hemsworth-Brüdern

Bei Amazon Prime könnt ihr seit letzter Woche eine actiongeladene Mischung aus Kriegsfilm und Thriller schauen. Vor alle Reacher-Fans kommen hier auf ihre Kosten.

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der Kriegsfilm Land of Bad in Deutschland exklusiv bei Amazon Prime erscheint. Am Freitag feierte das jüngste Werk von Regisseur William Eubank dann auch schon seine hiesige Premiere – und das mit großem Erfolg: Land of Bad landete direkt in den Streaming-Charts.

Wer sich am Wochenende die Wartezeit auf Reacher Staffel 3 mit Action und Spannung vertreiben wollte, dürfte mit den rasanten 110 Minuten von Land of Bad sehr glücklich geworden sein. Der Kracher mit den Hemsworth-Brüdern Liam und Luke (Thor-Hemsworth Chris ist leider nicht dabei) behauptete sich als Streaming-Magnet.

Kriegs-Action-Thriller bei Amazon Prime: Land of Bad mit Liam und Luke Hemsworth erobert die Streaming-Charts

Die Geschichte erzählt von einem Delta-Force-Team auf gefährlicher Mission. Auf den Philippinen soll das US-Militär gegen die islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf vorgehen. Trotz sorgfältiger Planung gerät das Team in einen Hinterhalt und ist fortan auf das Können des Drohnenpiloten Reaper (Russell Crowe) angewiesen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Land of Bad schauen:

Land of Bad - Trailer (Deutsch) HD

Land of Bad thront als beliebtester Film des Wochenendes aktuell auf Platz 3 der Streaming-Charts bei Amazon Prime. Nur gegen zwei Serien-Giganten hatte er keine Chance. Der Comedy-Überflieger LOL: Last One Laughing belegt Platz 2 und das endzeitliche Sci-Fi-Abenteuer Fallout hält seine Position auf Platz 1.

Allein der Regisseur des Films ist ein Grund, der für Land of Bad spricht. Eubank hat seine Wurzeln im Indie-Bereich und konnte 2011 mit dem außergewöhnlichen Sci-Fi-Drama Love ein eindrucksvolles Debüt abliefern. Seine bisher beste Regiearbeit ist der Tiefsee-Horror-Thriller Underwater mit Kristen Stewart in der Hauptrolle.

In den vergangenen Jahren hat sich Eubank mehr und mehr als interessanter Filmemacher im Genre-Bereich etabliert. Nachdem er sich über Versatzstücke des Science-Fiction-Kinos (Love, The Signal) einen Namen gemacht hat, interessierte er sich zuletzt vor allem für Horror-Stoffe (Underwater, Paranormal Activity: Next of Kin). Mit Land of Bad zeigt er bei Amazon Prime, was er im ruppigen Action-Fach auf dem Kasten hat.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.