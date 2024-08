Reacher-Ersatz von Amazon mit 2 Hemsworth-Brüdern: Knallharter Action-Thriller jetzt erstmals ohne Streaming-Abo verfügbar

Nachdem Land of Bad auf Amazon Prime zum Streaming-Hit wurde, ist der knallharte Action-Thriller jetzt fürs Heimkino verfügbar. Gladiator-Star Russell Crowe muss darin zwei Hemsworth-Brüder retten.

Der explosive Actionthriller Land of Bad ist jetzt fürs Heimkino erschienen und bietet neben einem Testosteron geladenen Spitzen-Cast auch spektakuläre visuelle Effekte. Die kommen im Heimkino in hochauflösender 4K-Qualität besonders gut zur Geltung.

Jetzt ist das limitierte Steelbook mit 2 Discs erschienen, außerdem gibt es den Militär-Film mit Russell Crowe und den Hemsworth-Brüdern auch auf Blu-ray und DVD. Als Bonusmaterial könnt ihr euch auf verschiedene Features und zwei Trailer freuen.



Land of Bad bietet Militär-Actioner mit Russell Crowe

Die islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf treibt ihr Unwesen auf den Philippinen. Bei einem Einsatz gegen die Organisation gerät das Delta-Force-Team, dem auch Sergeant Kinney (Liam Hemsworth) und Sergeant Abell (Luke Hemsworth) angehören, in einen Hinterhalt. Ohne Waffen sind sie Abu Sayyaf hilflos ausgeliefert. Nun ruht die letzte Hoffnung auf dem Drohnenpiloten Reaper (Crowe), der das Einsatzteam aus den Fängen der Terroristen befreien muss.

Amazon Land of Bad

Land of Bad bietet Action, Spannung und Emotionen

Regisseur William Eubank hat sich mit dem Action-Thriller an ein neues Genre gewagt, nachdem er zuvor das außergewöhnlichen Sci-Fi-Drama Love und den Tiefsee-Horror-Thriller Underwater inszeniert hatte. Mit Land of Bad zeigt er, dass er ebenso gut mit Explosionen und rasanter Action umgehen kann.

Land of Bad stieg dieses Jahr auf Amazon Prime direkt in die Streaming-Charts ein und bot Reacher-Fans eine richtig guten Alternative. Als Publikumshit wird er auch auf Rotten Tomatoes bewertet, bei dem er einen beeindruckenden Score von 94 Prozent erhält. In einer User-Kritik heißt es:

Land of Bad ist spannend genug, um Action-Fans in Atem zu halten, Bonuspunkte gibt es für eine überraschend emotionale Geschichte und einen herausragenden Russell Crowe.

