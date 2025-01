Neuer Trailer zur 3. Reacher-Staffel zeigt Alan Ritchsons härtestes Duell: Diese Ein-Mann-Armee kann er nur auf eine Art schlagen

Der erste ausführliche Trailer zu Reacher Staffel 3 ist da. Darin trifft Alan Ritchsons grobschlächtiger Lebensretter auf seinen wohl muskulösesten Gegner – und schlägt ihn mit einem Trick.

Reacher ist ein Gigant. Das ist nicht nur Ausdruck des Erfolgs der Amazon-Serie, sondern schlicht eine Beobachtung zu Alan Ritchson hünenhafter Hauptfigur. In Staffel 3 des Action-Highlights bekommt er es allerdings mit einem scheinbar übermächtigen Gegner zu tun. Im neuen Trailer findet er dennoch eine Schwachstelle.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu Reacher Staffel 3 an:

Reacher - S03 Trailer (Deutsch) HD

Alan Ritchsons Reacher geht in Staffel 3 auf Rachefeldzug

In Staffel 3 der erfolgreichen Amazon-Serie wird Reacher auf eine Undercover-Mission geschickt: Er soll den paranoiden Zachary Beck (Anthony Michael Hall) beschatten, dessen Teppichhandel als Deckmantel einer finsteren Verbrecherorganisation gilt. Im Auftrag der US-amerikanischen Drogenbehörde DEA schleust er sich in dessen Gruppe an Personenschützern ein und trifft auf den Muskelgiganten Paulie (Olivier Richters).

Wie der Trailer zeigt, ist selbst der Riese Reacher Paulie mit reiner Muskelkraft nicht gewachsen. Aber sofern er dessen Dickköpfigkeit gegen ihn verwendet, hat er vielleicht eine Chance.

Die 3. Staffel von Reacher verfilmt Lee Childs Buchvorlage Persuader, die auf Deutsch Der Janusmann heißt. Dort gibt sich der Protagonist nicht nur mit Beck ab, sondern trifft auch auf einen totgeglaubten Ex-Kollegen, an dem er sich für einen grausigen Mord rächen will.

Wann kommt Reacher Staffel 3 zu Amazon?

Wer die neuen Reacher-Folgen kaum noch abwarten kann, darf aufatmen: Fans können sich ab dem 20. Februar 2025 auf Staffel 3 der Action-Serie freuen. Eine 4. Staffel ist ebenfalls bereits bestätigt und wird vermutlich 2026 erscheinen.

Die 15 Serien-Highlights im Januar umfassen neben hartem Western-Überlebenskampf bei Netflix und der Rückkehr eines der besten Sci-Fi-Thriller überhaupt auch die neue Mission des Night Agents und einen The Rookie-Ersatz bei Amazon.