Reacher Staffel 3 ist schon auf dem Weg: Es gibt 27 Möglichkeiten, wie die Geschichte bei Amazon weitergeht

Wann startet die 3. Staffel von Reacher? Nach dem explosiven Finale der zweiten Runde gehen wir den wichtigsten Fragen zur Fortsetzung der Amazon-Serie auf den Grund.

Reacher hat eine weitere Staffel erfolgreich bei Amazon Prime über die Bühne gebracht. Bereits im Zuge des starken Debüts belagerte die Action-Serie die Serien-Charts des Streaming-Diensts. Bei der Fortsetzung sah das nicht anders aus. Seit Wochen dominiert der hünenhafte Ex-Militär die Liste der beliebtesten Serien bei Amazon.



Nach acht Episoden ist jedoch schon wieder Schluss und das Warten auf die nächste Staffel beginnt. Immerhin gibt es gute Neuigkeiten. Amazon lässt uns nicht zappeln. Die 3. Staffel hat längst grünes Licht erhalten. Wir geben euch einen Überblick, worauf ihr euch bei den kommenden Episoden von Reacher einstellen könnt.



Wann startet Reacher Staffel 3 bei Amazon Prime?

Seit Dezember 2023 wissen wir: Reacher kehrt definitiv mit einer 3. Staffel zu Amazon Prime zurück. Wann diese veröffentlicht wird, steht allerdings noch nicht fest. Sicher ist, dass die Wartezeit dieses Mal deutlich kürzer wird als die fast zweijährige Pause zwischen Staffel 1 und 2. Denn die Dreharbeiten zu Staffel 3 haben vor wenigen Tagen begonnen, wie Hauptdarsteller Alan Ritchson auf Instagram verraten hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir rechnen damit, dass die 3. Staffel von Reacher frühestens Ende 2024, eher aber Anfang 2025 bei Amazon Prime erscheint. Sehr wahrscheinlich wird die Veröffentlichung wieder im Wochentakt erfolgen, sprich: Jeden Freitag kommt eine neue Episode. Es ist davon auszugehen, dass uns davon erneut acht Stück erwarten.

Welche Geschichte wird in Reacher Staffel 3 verfilmt?

Jede Reacher-Staffel verfilmt einen Roman von Lee Childs zugrundeliegender Buchreihe. Mit der Reihenfolge nimmt es die Serie allerdings nicht so genau. Während die 1. Staffel auf dem ersten Roman, Größenwahn (OT:Killing Floor), basierte, adaptierte die 2. Staffel den elften Reacher-Band, Trouble (OT: Bad Luck and Trouble).

Damit bleiben den kreativen Köpfen rund um Serienschöpfer Nick Santora insgesamt 27 weitere Romane aus dem Reacher-Universum, die darauf warten, in Form bewegter Bilder erzählt zu werden. Seit 1997 hat Child mindestens einen neuen Reacher-Band pro Jahr geschrieben.

Alle Reacher-Bücher im Überblick:

Größenwahn (Killing Floor, 1997)

(Killing Floor, 1997) Ausgeliefert (Die Trying, 1998)

(Die Trying, 1998) Sein wahres Gesicht (Tripwire, 1999)

(Tripwire, 1999) Zeit der Rache (The Visitor/Running Blind, 2000)

(The Visitor/Running Blind, 2000) In letzter Sekunde (Echo Burning, 2001)

(Echo Burning, 2001) Tödliche Absicht (Without Fail, 2002)

(Without Fail, 2002) Der Janusmann (Persuader, 2003)

(Persuader, 2003) Die Abschussliste (The Enemy, 2004)

(The Enemy, 2004) Sniper (One Shot, 2005)

(One Shot, 2005) Way Out (The Hard Way, 2006)

(The Hard Way, 2006) Trouble (Bad Luck and Trouble, 2007)

(Bad Luck and Trouble, 2007) Outlaw (Nothing to Lose, 2008)

(Nothing to Lose, 2008) Underground (Gone Tomorrow, 2009)

(Gone Tomorrow, 2009) 61 Stunden (61 Hours, 2010)

(61 Hours, 2010) Wespennest (Worth Dying For, 2010)

(Worth Dying For, 2010) Der letzte Befehl (The Affair, 2011)

(The Affair, 2011) Der Anhalter (A Wanted Man, 2012)

(A Wanted Man, 2012) Die Gejagten (Never Go back, 2013)

(Never Go back, 2013) Im Visier (Personal, 2014)

(Personal, 2014) Keine Kompromisse (Make Me, 2015)

(Make Me, 2015) Der Ermittler (Night School, 2016)

(Night School, 2016) Der Einzelgänger (No Middle Name, 2017)

(No Middle Name, 2017) Der Bluthund (The Midnight Line, 2017)

(The Midnight Line, 2017) Der Spezialist (Past Tense, 2018)

(Past Tense, 2018) Die Hyänen (Blue Moon, 2019)

(Blue Moon, 2019) Der Sündenbock (The Sentinel, 2020)

(The Sentinel, 2020) Better Off Dead (2021)

(2021) The Secret (2023)



(2023) In Too Deep (2024)

Eine große Überraschung wäre es natürlich, wenn die 3. Staffel von Reacher direkt auf dem neusten Roman, In Too Deep, basiert, der erst im Oktober 2024 erscheint. Bisher gibt es aber noch keine konkreten Infos, welche Geschichte verfilmt wird.

Die Filme mit Tom Cruise in der Hauptrolle, namentlich Jack Reacher und Jack Reacher: Kein Weg zurück, widmeten sich den Reacher-Abenteuern Sniper (OT: One Shot) und Die Gejagten (OT: Never Go Back). Beide könnt ihr aktuell bei Netflix und Skys Streaming-Dienst WOW im Abo schauen, um euch die Wartezeit auf Staffel 3 zu vertreiben.

Basiert Reacher Staffel 3 auf Alan Ritchsons Lieblingsbuch?

Reacher-Star Alan Ritchson hat einen eindeutigen Favoriten unter Lee Childs Romanen. Ausgeliefert (OT: Die Trying), das zweite Reacher-Abenteuer, steht ganz oben auf seiner Liste. Jetzt spekulieren viele Fans, dass sich die 3. Staffel der Serie diese Geschichte zum Vorbild nimmt. Das obige Set-Foto könnte einen eindeutigen Hinweis liefern, wie CinemaBlend berichtet. Ein Fan analysiert mit kundigem Blick:

Ich lege mich fest: Das ist Alan beim Dreh der Szene in Die Trying, in der [Jack Reacher] unter die Erde kriecht und versucht, nicht seiner Klaustrophobie nachzugeben. Ich wette, sie verfilmen das Buch für Staffel 3!!

Obwohl sich Ritchson viel Mühe gibt, nicht allzu viel vom Set zu zeigen, passt der von ihm auf Instagram geteilte Schnappschuss tatsächlich sehr gut zur Beschreibung der Reacher-Szene aus dem Buch. Sicherlich werden in den nächsten Wochen und Monaten noch weiteres Updates zu den Dreharbeiten zur 3. Staffel von Reacher eintreffen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.