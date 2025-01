Reacher Staffel 3 startet schon in 20 Tagen bei Amazon Prime: Alle Infos zu Besetzung, Handlung und Trailer

Der Amazon-Hit Reacher wird in Kürze mit Staffel 3 fortgesetzt. Wir erklären, wie es mit Alan Ritchsons hünenhaftem Ex-Soldaten weitergeht.

Es gab eine Zeit, da war der Name Reacher vor allem Tom Cruise-Fans bekannt. Mit der 1. Staffel der Action-Serie auf Amazon Prime änderte sich das allerdings schlagartig: Als eine der erfolgreichsten Serien des Streamingdienstes geht die Geschichte um Alan Ritchsons muskulösen Rächer der Entehrten bald in die 3. Staffel.

In diesem Artikel findet ihr alle Infos zu Reacher Staffel 3:

Startdatum

Anzahl der Folgen

Handlung

Besetzung

Bilder und Trailer

Staffel 4 und Geheimtipps für Reacher-Fans

Startdatum: Wann erscheint Reacher Staffel 3 auf Amazon Prime Video?

Die dritte Staffel von Reacher startet am 20. Februar 2025 auf Amazon Prime Video. Wie in der zweiten Staffel veröffentlicht der Streamingdienst zunächst die drei ersten Folgen auf einmal, daraufhin kommt pro Woche je eine neue Episode hinzu. Das große Finale läuft am 27. März an.

Anzahl der Folgen: Wie viele Episoden hat Reacher Staffel 3?

Genau wie Staffel 1 und Staffel 2 wird auch die 3. Staffel von Reacher acht Folgen enthalten. Wir gehen davon aus, dass die Folgen zwischen 45 und 55 Minuten Laufzeit haben werden.

Handlung: Darum geht's in der 3. Staffel Reacher

Reacher ist schon fast eine Anthologieserie: Jede Staffel beginnt mit einer neuen Story, einer neuen Umgebung und einem fast völlig neuen Figurenkreis. Vorlage ist jeweils ein einzelner Roman aus der Vorlagenreihe Lee Childs, dessen Adaption mit dem Staffelfinale jeweils abgeschlossen wird. So kam auch die umstrittenste Änderung in Staffel 2 zustande: Der nomadische Eigenbrötler Reacher war plötzlich Teil eines größeren Teams.

Staffel 3 wird den grobschlächtigen Hünen wieder auf Solo-Mission schicken. Sie basiert auf dem Roman Persuader aus Lee Childs Reacher-Buchreihe. Darin arbeitet Reacher (Ritchson) mit der US-amerikanischen Drogenbehörde DEA zusammen und soll sich in das Verbrechersyndikat des zwielichtigen Zachary Beck (Anthony Michael Hall) einschleusen.

Um sein Vertrauen zu gewinnen, rettet er seinen Sohn (Johnny Berchtold) aus einer fingierten Entführung. Aber hinter den Kulissen der Organisation lauern erst die richtigen Gefahren: Reacher trifft auf seinen alten Bekannten Quinn (Brian Tee), an dem er sich in der Vergangenheit für einen grausigen Mord gerächt hat. Aber ganz offenbar hat sein Erzfeind überlebt.

Besetzung: Neben Reacher kehrt mindestens eine bekannte Figur in Staffel 3 zurück

Auch wenn Staffel 3 eine Solo-Mission ist, kehrt neben Ritchsons Hauptfigur mindestens eine alte Bekannte zurück: Frances Neagley (Maria Sten), eine Kampfgefährtin und Freundin aus Reachers Tagen bei der Militärpolizei. Es ist möglich, dass bis zum Start der 3. Staffel noch weitere Rückkehrer:innen enthüllt werden. Davon abgesehen werden in Staffel 3 viele neue Gesichter zu sehen sein.

Alle neuen Figuren in Reacher Staffel 3

Anthony Michael Hall als Zachary Beck, ein zwielichtiger Geschäftsmann

als Zachary Beck, ein zwielichtiger Geschäftsmann Johnny Berchtold als Richard Beck, College-Student und Zachary Becks Sohn

als Richard Beck, College-Student und Zachary Becks Sohn Brian Tee als Quinn, ein verhasster Feind Reachers aus der Vergangenheit

als Quinn, ein verhasster Feind Reachers aus der Vergangenheit Sonya Cassidy als DEA-Agentin Susan Duffy

als DEA-Agentin Susan Duffy Roberto Montesinos als DEA-Agent Guillermo Villanueva

als DEA-Agent Guillermo Villanueva Daniel David Stewart als der unerfahrene DEA-Agent Steven Elliot

Der dänische Bodybuilder und Darsteller Olivier Richters wird mit 2,18 Metern außerdem Reachers bisher größten Gegner verkörpern: Er spielt Becks Bodyguard Paulie, der selbst den imposanten Helden der Amazon-Serie überragt.

Der Trailer zu Reacher Staffel 3 enthüllt einen grausigen Mord aus der Vergangenheit

Schon das erste Set-Bild von der 3. Reacher-Staffel versprach derbe Action. Der erste Trailer erfüllte die Hoffnung vieler Fans und begeistert mit brachialen Kampfszenen. Aber auch ein finsterer Moment ist zu sehen: In einer Rückblende findet Reacher die Leiche einer Kollegin, für deren Tod er Quinn verantwortlich macht.

Reacher - S03 Trailer (Deutsch) HD

Reacher Staffel 4 und Spin-off: Kommt nach Staffel 3 noch mehr?

Reacher Staffel 4 ist bereits bestätigt, hat aber noch keinen konkreten Starttermin. Zwischen Staffel 2 und 3 lag ein gutes Jahr, daher gehen wir von einer Veröffentlichung ab März 2026 aus. Welchen Lee Child-Roman die Story nach Staffel 3 adaptiert, ist bisher nicht bekannt.

Fans können sich zusätzlich auf ein Reacher-Spin-off mit seiner Ex-Kameradin Neagley freuen. Variety zitiert aus der offiziellen Synopse:

Als [Neagley] von dem Tod eine:r Kindheitsfreund:in hört, schwört sie Vergeltung. Auf dem Rachefeldzug enthüllt sie ein bedrohliches Böses und setzt ihm alles entgegen, was sie von Jack Reacher und in ihrer Zeit bei der Militärpolizei gelernt hat.

Wie sieht es darüber hinaus mit Reacher Staffel 5, Staffel 6 und 7 aus? Sofern die Amazon-Serie erfolgreich bleibt und weiterhin die Romane Lee Childs umsetzt, ist der Nachschub in der Zukunft garantiert.

Child hat insgesamt 30 Reacher-Bücher geschrieben. 2020 kündigte er an, die Buchreihe an seinen Bruder Andrew Grant zu übergeben, der als Andrew Child die Autorenschaft übernehmen soll. Die letzten sechs Werke hat er bereits in Kollaboration mit Grant verfasst. Ihre neueste Reacher-Zusammenarbeit, Exit Strategy, erscheint im November 2025 und kann schon jetzt im Original bei Amazon vorbestellt werden. *

