Hochzeit auf den ersten Blick-Julia und Julian sprechen sich aus: So beendet das Ehepaar das Experiment

Die 12. Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick geht zu Ende und die Paare müssen sich entscheiden, ob sie hinter ihrer Ehe stehen oder nicht. Hier erfahrt ihr, wie sich Julian und Julia entschieden haben.

Zwischen Julian und Julia gab es während des Experiments bei Hochzeit auf den ersten Blick immer wieder Höhen und Tiefen, wobei letztere überwiegen. Nicht zuletzt, da sich Julia optisch einen ganz anderen Mann gewünscht hatte. Trotzdem ließ sie sich weiter auf das Experiment ein. Von Julias negativen Aussagen zu seiner Optik erfuhr Julian aber erst am Ende der Reise, bis dahin wusste er nicht, wie seine Ehefrau über ihn gesprochen hatte. Diese Szenen hat er jetzt zu sehen bekommen und beeinflussen seine Entscheidung am Ende enorm. Ehe oder Scheidung – dafür entscheiden sich Julian und Julia.

Hochzeit auf den ersten Blick-Finale: Julia sieht keine Schuld bei sich

Julian und Julia hatten ihren Rückblick mit den anderen Paaren in einer Männer- und einer Frauengruppe angesehen und Julian erfuhr erstmals, welche Zweifel Julia direkt nach dem Jawort hatte. Julian war geschockt über ihre Aussagen und finde es unfair, dass sie Ja gesagt hat. Er habe sich mehr Offenheit und mehr Ehrlichkeit gewünscht. Julia selbst war der Meinung, dass sie sich 100 Prozent auf das Experiment eingelassen habe und für ihre Gefühle nichts könne.

Als die Gruppen wieder zusammengeführt wurden, sprachen die Paare erneut über ihre Videos. Julia selbst betonte immer wieder, dass das Video zwar negativ sei, aber nicht den Zustand und den Fortschritt ihrer Freundschaft und Reise widerspiegeln würde. Julian war wegen ihrer Aussagen erneut irritiert: "Sie hat überhaupt kein Verständnis für mich. […] Die Tatsachen sind sogar noch negativer", erklärt er.

Er erklärte Julia, dass er das Video als sehr verletzend wahrgenommen hatte und einige Dinge habe er als sehr unfair empfunden. Es sei für seine Entscheidung prägend gewesen. "Ich habe nicht mehr Trauer, ich hatte eine innerliche Wut. Bin ich ganz ehrlich. Ich hatte das Gefühl, eine Aussage zu hören, die das alles begründet, warum das alles so gelaufen ist", offenbarte er. Julia war von Julians Offensive in der Gruppe überrascht. Laut Julian denke seine Ehefrau nur an sich und er könne ihre Wahrnehmung des Videos nicht verstehen.

Das Experiment ist zu Ende: So entscheiden sich Julia und Julian

In Folge 12 stand am Ende die große Entscheidung an. Jeder Kandidat und jede Kandidatin mussten vorab aufschreiben: Ehe oder Scheidung. Im Gespräch mit dem Experten-Trio gibt es noch einmal die letzte Möglichkeit, um Klarheit zu schaffen. Julian erklärte den Experten, dass es ihm in dieser Situation nicht gut gehe, denn drei Aussagen von Julia hätten ihm das Herz gebrochen: Sie wolle nicht die Erste sein, die Nein sagt; sie habe deutlich geäußert, er sei nicht ihr Typ; sie wisse nicht, ob sie Julian nach der Hochzeitsreise vermissen würde. Julian musste immer wieder mit den Tränen kämpfen. "Ich finde es verdammt unfair und verdammt hart, wenn man sehr sicher von Anfang weiß: 'Das ist nicht mein Typ'." Dennoch würde er immer hinter Julia stehen und er wisse sie zu schätzen, doch jetzt sei der Punkt gekommen, an dem er auf sich selbst gucken müsse.

Schon gelesen? Fans finden Julias Aussagen über Julian widersprüchlich

Julia betonte, dass sie hinter ihrem Jawort stehe und sie habe nicht für die Kamera Ja gesagt. Trotzdem hätte sie das erst einmal verarbeiten müssen, dass ihr zukünftiger Ehemann optisch nicht ihrer Vorstellung entsprach. Immer wieder betonte sie, dass ihre Bindung erst nach den Flitterwochen entstand. Die beiden entschieden sich abseits der Kameras und getrennt voneinander ihre Home-Story zu machen. In dieser Zeit hätten sie sich allerdings nur einmal gesehen. Julian erklärte immer wieder, dass er für mehrere Treffen bereit war und sich auch für wenige Stunden auf den langen Weg gemacht hätte. Julia habe das nicht gewollt.

Die Experten fragten Julian nach seiner endgültigen Entscheidung: "Ich habe die Scheidung, weil ich das jetzt gerade fühle." Auch Julia entschied sich gegen die Ehe und für eine Scheidung.