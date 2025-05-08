Reddit-User schwärmt von deutscher Netflix-Serie und er bekommt viel mehr internationalen Zuspruch, als er sich je erträumt hätte

Es gibt Serien, die sich Jahre nach ihrem Ende in den Herzen ihrer Fans halten. Und auf Reddit. Eine von ihnen wurde mit Liebe förmlich überschüttet und sie kommt sogar aus Deutschland.

Mit dem Sci-Fi-Epos Dark schufen Baran bo Odar (1899) und Jantje Friese (1899) für Netflix eine Science-Fiction-Mystery-Serie, die in der Streaming-Landschaft weltweites Aufsehen erregen sollte. Und die Euphorie hielt sich über Jahre – nicht nur in der Moviepilot-Redaktion, die Dark zur zweitbesten Sci-Fi-Serie des 21. Jahrhunderts kürte.

Begeisterter Dark-Fan findet auf Reddit unverhofft Verbündete rund um den Globus

Dark lief in 3 Staffeln von 2017 bis 2020 und wurde von Zuschauer:innen weltweit begeistert gestreamt. Bei einer Abstimmung auf Rotten Tomatoes über die besten Netflix-Originals im Jahr 2020 wurde Dark bei einer Anzahl von 2,5 Millionen Teilnehmer:innen als beste Netflix-Serie gewählt. Die Moviepilot-Community bewertete die Serie mit einer starken 7,9.

Ein paar Jährchen zogen ins Land, bis 2022 ein begeisterter Zuschauer auf Reddit , im Original auf Englisch, schwärmte:

(...) Warum empfehle ich diese Serie? Erstens ist die Handlung über die drei Staffeln hinweg so hervorragend, dass es schwierig ist, Löcher oder Ungereimtheiten in der zweifellos komplexesten Geschichte zu erkennen, die ich seit einiger Zeit gesehen habe. (...)

BItte schaut es. Ich hoffe, es gefällt euch, und ich bin ziemlich sicher, dass es das wird.

Besagter Zuschauer glaubte, er sei mit seiner Begeisterung alleine. Weitere Reddit-Nutzer:innen überzeugten ihn vom Gegenteil und über 1.500 Reddit-Mitglieder gaben dem Post einen Daumen nach oben. Eines schreibt:

In einer Zeit, in der so viele Serien versuchen, sich ihren Weg durch große „Mystery Box“-Geschichten zu bahnen, in denen sie von Staffel zu Staffel taumeln, war es eine schöne Abwechslung, etwas zu sehen, bei dem die Geschichte so sorgfältig ausgearbeitet war.

Ein weiterer Fan stellt fest, dass die deutsche Serie "auch visuell wunderschön ist, obwohl es ein begrenztes Setting" hat.

Meinungstext zu Dark von unserer Redakteurin Andrea Wöger: Diese Sci-Fi-Serie wird euch sprachlos zurücklassen

Der Dark-Fan ist überwältigt von dem vielen Zuspruch

Der Reddit-Nutzer ist berührt von dem vielen Zuspruch und bearbeitete im Nachhinein seinen Post. Tatsächlich wusste er nicht von dem Erfolg der Serie. Er erweiterte seine Nachricht um berührende Worte:

Es scheint, als wüssten mehr Leute, als ich jemals gedacht hätte, über die Serie Bescheid. Ich bin heute ein alter Mann und das erfreut mein Herz so sehr.

Die von Odar und Friese kreierte Serie ist auch Jahre nach ihrem Ende nicht aus dem Streaming-Gedächtnis der Welt verschwunden. Es gibt eben nur wenige Beziehungen, die so tief gehen wie die zwischen Fans und ihren Lieblingsserien.

Dieser Artikel erschien erstmals 2025 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.