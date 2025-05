Regeländerung bei Kampf der Realitystars: 2 rausgewählte Promis können doch noch gewinnen

Kampf der Realitystars ist mit Staffel 6 an den Start gegangen. Bereits in der ersten Folge wurden zwei Promis rausgewählt – doch ein Deal soll alles verändern.

Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand ist zurück bei RTLZWEI. Die beliebte Realityshow startet bereits in die 6. Staffel und will durch den Promi-Cast wieder für Spannung und Drama sorgen. Zwei der Kandidat:innen müssen nach ihrer Ankunft in der Sala gar nicht erst auspacken, denn sie fliegen schon in Folge 1 wieder raus. Doch eine Regel soll ihren Verbleib in der Sala retten

Die Promis kommen am Starstrand an: Sie sind vor der Nominierung geschützt

In Folge 1 wird mit Spannung die Ankunft der prominenten Teilnehmer:innen am Starstrand erwartet. Während die Zuschauenden schon wissen, welche Promis an der Show teilnehmen, ist es für die Stars selbst eine Überraschung. So sehen sie erst in der Sala mit wem sie die nächste Zeit in Thailand verbringen werden.

Hier nachlesen, welche Stars 2025 bei Kampf der Realitystars dabei sein

Doch Ausruhen ist am Starstrand nicht angesagt. Die Promis müssen nicht nur zu ihrem ersten Gruppenbestrafungsspiel, sondern auch zum ersten Safety-Spiel. Bei dem können sie sich für die erste Nominierung einen Schutz erspielen. Im Spiel "Gelöscht" konnten sich Daymian Weiß und Hati Suarez die meisten Bilder merken und waren somit bei der ersten Nominierung geschützt. Stephen Dürr und Giuliana Farfalla waren automatisch geschützt, da sie als Nachrücker in die Sala kamen. Auch Dennis Lodi durfte bei der erst Nominierung nicht gewählt werden, da er zuvor bei einem Voting einen überraschenden Nominierungsschutz bekam.

Für sie ist die Reise bei Kampf der Realitystars zu Ende – oder doch nicht?

Als Nachrücker durften Giuliana und Stephen einen ihrer Mitstreiter:innen direkt nach Hause schicken. Ihre Wahl fiel auf Ex-Fußballprofi Ailton. Die beiden seien der Meinung gewesen, Ailton habe mit seiner Stimmung die Gruppe heruntergezogen und sei einfach zu langweilig gewesen. Der gebürtige Brasilianer sollte nicht als Einziger gehen. Die anderen Promis waren mit ihren Nominierungen dran: Sie wählten mit einer knappen Stimmenmehrheit Annina Semmelhack aus der Show.

Doch hier kommt der große Twist: Die Ausgeschiedenen werden ins „Showgeschäft“ gerufen, um eine Nachricht auf dem Tablet zu lesen. Darin offenbarte sich ein Mega-Deal für die rausgewählten Promis, denn noch seien sie nicht endgültig raus. Das "2-für-1-Comeback"-Angebot gibt Annina und Ailton eine zweite Chance. Die beiden bleiben einen weiteren Tag in der Sala, sind aber Wackelstars. Nur einer von ihnen wird final die Koffer packen müssen. Wer bleibt und wer das entscheidet, erfahren Zuschauer:innen erst in der nächsten Folge.