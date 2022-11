Richtig bitter: Abgesetze Netflix-Serie wurde nach Rettung gerade zum zweiten Mal abgesägt

Die schräge und sympathische Animationsserie Tuca and Bertie wurde nach der Netflix-Absetzung von Adult Swim gerettet. Jetzt hat der Sender aber auch wieder den Stecker gezogen.

Nachdem sie als Produzentin an BoJack Horseman mitarbeitete, schuf Lisa Hanawalt mit Tuca and Bertie ihre eigene Animationsserie für Netflix. Nach der 1. Staffel war 2019 aber schon wieder Schluss und die Serie wurde abgesetzt. Erst der Fernsehsender Adult Swim war die Rettung und übernahm Tuca and Bertie, um der Produktion zwei weitere Staffeln zu bescheren. Jetzt ist aber wieder Schluss für die Serie.

Netflix-Serie Tuca und Bertie wurde jetzt zum zweiten Mal abgesetzt

Wie Uproxx berichtet, hat Adult Swim die Animationsserie nach 3 Staffeln erneut abgesetzt. Das teilte Lisa Hanawalt auch in einem Statement auf Twitter mit:

Die Schöpferin schreibt, dass sie immer noch eine Art Ende für ihre Serie im Sinn hat und hofft, es eines Tages realisieren zu können. Da Tuca und Bertie schon einmal gerettet wurde, hat der animierte Geheimtipp vielleicht wieder eine Chance zur Rückkehr.

Tuca and Bertie erzählt von zwei 30-jährigen Vogelfrauen, die in unterschiedlichen Apartments im gleichen Gebäude wohnen. Neben schrägen Dialogen dreht sich die Serie um viele Probleme des Alltags und Lebenskrisen, die beide Figuren gemeinsam bewältigen wollen. Die 1. Staffel könnt ihr noch bei Netflix im Abo streamen.

