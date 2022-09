Richtig gute Breaking Bad-Theorie: Erste Folge verrät die wichtigsten Entwicklungen der ganzen Serie

Einer stimmigen Theorie zufolge hat eine kleine Szene im Breaking Bad-Piloten schon die wichtigsten Charakterentwicklungen von Walter White vorweggenommen.

Das Serien-Meisterwerk Breaking Bad hat immer wieder mit Detailverliebtheit beeindruckt, durch die selbst kleine Momente später nochmal eine wichtige Rolle spielen konnten.

Manche Hinweise sind aber versteckter oder eher Theorien, die nicht offiziell bestätigt sind. Dazu zählt auch eine richtig gute Erklärung zur Breaking Bad-Pilotfolge, in der eine kurze Szene schon die wichtigsten Entwicklungen von Walter White vorweggenommen haben soll.

Schaut hier noch unsere Video-Faktenflut zu Breaking Bad:

BREAKING BAD - 32 Fakten | MovieBäm

Chemie-Erklärung von Walter White verrät schon sein eigenes Breaking Bad-Schicksal

Im Verlauf der fünf Staffeln verwandelt sich der anfangs biedere Familienvater Walter White (Bryan Cranston) in einen kaltblütigen Drogenboss, der selbst vor der Vergiftung eines Jungen nicht zurückschreckt. Wie Screen Rant erklärt, wurde diese Entwicklung schon in der allerersten Folge des Serien-Hits vorweggenommen.

Im Breaking Bad-Piloten gibt es eine Szene, in der Walt als Lehrer seiner Klasse die Studie von Chemie als Zyklus aus drei Teilen erklärt. Diese seien Wachstum, Verfall und Transformation. Damit lässt sich auch die persönliche Entwicklung der Hauptfigur perfekt zusammenfassen.

Zuerst ist da der Lungenkrebs, der in Walt heranwächst und ihn dazu treibt, in die Drogenkriminalität abzurutschen. Der Verfall könnte sich auf die Krankheit selbst oder auf Walts Beziehung zu seiner engsten Familie beziehen. Am Ende steht dann die Transformation zu Heisenberg, dem kriminellen Alter Ego-Mastermind von Walt.

Eine Bestätigung für diese Theorie gibt es von den Serien-Verantwortlichen nicht. Bei Breaking Bad wäre es aber nicht überraschend, wenn auch diese kluge Anspielung kein Zufall ist.

Was haltet ihr von der Theorie zur Breaking Bad-Pilotfolge?