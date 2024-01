Richtig guter deutscher Familienfilm bei Amazon: Er basiert auf einer wahren Geschichte und lockte fast 1 Mio. Leute in die Kinos

In der Romanvorlage wird die Geschichte einer Zeitzeugin und ihrer Familie erzählt, die der Verfolgung durch die Nazis entgehen will. Jetzt gibt es den Kino-Erfolg bei Amazon Prime zu streamen.

Vier Preise, darunter den deutschen Filmpreis 2020, konnte Als Hitler das rosa Kaninchen stahl für sich gewinnen. Unter der Regie von Caroline Link kann besonders Jungdarstellerin Riva Krymalowski glänzen. Die Romanvorlage von Judith Kerr enthält autobiografische Züge und gehörte viele Jahre zu den Standardwerken für den Schulunterricht, wenn der Aufstieg der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren durchgenommen wird. Der Film wird heute für denselben Zweck empfohlen.

Als Hitler das rosa Kaninchen Stahl ist ab sofort in der Flatrate bei Amazon Prime Video zu sehen.

Darum geht es in Als Hitler das Rosa Kaninchen stahl bei Amazon Prime

Kurz bevor die Nazis 1933 an die Macht kommen, flieht Journalist Arthur Kemper (Oliver Masucci) mit seiner Familie aus Deutschland. Zunächst finden sie Zuflucht in der Schweiz, doch neue und alte Probleme machen den Kempers zu schaffen. So hat Arthur Schwierigkeiten dabei, Arbeit zu finden, während die Kinder sich fremd fühlen und ihre Mitschüler:innen nicht verstehen können. Besonders das Mädchen Anna (Riva Krymalowski) trifft die Flucht sehr hart.

Warner Bros. Familie Kemper in Als Hitler das rosa Kaninchen stahl

Aufgrund der schlechten Aussichten und der Verfolgung durch die Nazis flieht die Familie immer weiter, doch die Herausforderungen und Probleme verfolgen sie ebenfalls.

Großer Kassen-Hit: Fast 1 Mio. Zuschauer sahen den Film in den Kinos

Als Hitler das rosa Kaninchen stahl wurde im Kino zu einem Erfolg. Der deutsche Film konnte ca. 980.000 Kinobesucher verbuchen, schreibt Insidekino .

Darüber hinaus wurde das Drama für mehrere Preise nominiert, von denen es vier Auszeichnungen gewinnen konnte. Unter den gewonnenen Preisen befinden sich der bayerische Filmpreis 2019 als bester Jugendfilm und der deutsche Filmpreis 2020 als bester Kinderfilm.



Der adaptierte Roman basiert auf echten Erlebnissen

Autorin Judith Kerr hat in ihrem gleichnamigen Roman * ihre eigenen Erfahrungen verarbeitet. Sie schrieb ihre Kindheitserinnerungen für ihren Sohn auf. Aufgrund der Perspektive der jungen Protagonistin sowie dem Fokus auf die Familie wurde das Buch zum Standardwerk an Schulen, um altersgerecht in die Thematik des Dritten Reiches und Vertreibung einzuführen.



Das Onlineportal für Filmbildung der Bundeszentrale für politische Bildung empfiehlt gemeinsam mit Vision Kino auch den Film für verschiedene Unterrichtsfächer wie Deutsch, Geschichte oder Religion und Ethik.



Als Kinder- und Jugendfilm ist Als Hitler das rosa Kaninchen stahl für die ganze Familie ab sofort auf Amazon Prime Video verfügbar.

