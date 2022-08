Rick and Morty-Rückkehr: Staffel 6-Trailer entfesselt pures Sci-Fi-Chaos

Die beliebte Animationsserie Rick and Morty meldet sich endlich mit neuen Folgen zurück. Im ersten Trailer zur 6. Staffel werden zahlreiche Filmklassiker zitiert.

Nachdem vor wenigen Tagen das Startdatum der 6. Staffel von Rick and Morty enthüllt wurde, gibt es jetzt endlich einen umfangreichen Einblick in die neuen Folgen der abgefahrenen Animationsserie. Einmal mehr stürzt sich das titelgebende Gespann in wilde Abenteuer zwischen Raum und Zeit. Es wird aufregend und chaotisch.

Der Trailer verspricht wieder zahlreiche Referenzen und Zitate. Besonders der Actionklassiker Stirb langsam mit Bruce Willis in der Hauptrolle scheint die kreativen Köpfe hinter der 6. Staffel von Rick and Morty bei der Gestaltung der neuen Folgen inspiriert zu haben. Auch darüber hinaus warten Verweise auf die Filmgeschichte.

Neben der Hauptserie befindet sich aktuell ein Anime-Spin-off zu Rick and Morty in der Entwicklung. Dieses wird von Takashi Sano produziert, der in dem Franchise kein Unbekannter ist. Er steckt hinter den gefierten Kurzfilmen Rick and Morty vs. Genocider und Summer Meets God (Rick Meets Evil).

Wann startet Rick and Morty Staffel 6?

In den USA startet die 6. Staffel von Rick and Morty am 4. September 2022 auf Adult Swim. In Deutschland müssen wir uns nicht sehr viel länger gedulden. Bereits am 7. September 2022 bringt Warner TV die neuen Folgen nach Deutschland, allerdings zuerst in der Originalversion. Am 17. Oktober 2022 folgt die deutsche Synchro.

Podcast: Die besten Serien im August bei Netflix und Co.

Ihr sucht neue Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. findet ihr hier in unserer Monatsvorschau im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die Startlisten der Streaming-Dienste geprüft und stellen euch die 20 größten Highlights des Monats vor. Mit dabei sind das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon, das Netflix-Fantasy-Epos Sandman und die Marvel-Serie She-Hulk.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie gefällt euch der Trailer zur 6. Staffel von Rick and Morty?