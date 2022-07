Rick and Morty Staffel 6-Start endlich bekannt – und er ist schon ganz nah

Rick and Morty geht weiter. Staffel 6 der Sci-Fi-Zeichentrick-Serie hat einen offiziellen Starttermin. Erfahrt, wo und wann ihr die Folgen streamen könnt und wann sie ungefähr zu Netflix kommen.

Die vielleicht beste Sci-Fi-Zeichentrick-Serie geht weiter. Und das überraschend schnell. Die Rick and Morty-Schöpfer pflegten früher eine Tradition der ausladenden Pausen zwischen zwei Staffeln. Worunter die Fans entsprechend litten. Zwischen Staffel 3 und 4 lagen fast zweieinhalb Jahre. Das scheint sich zu ändern. Soeben hat der offizielle Twitter-Account der Serie den Start von Staffel 6 bekanntgegeben.

Wann startet Rick and Morty Staffel 6?

Schon am 6. September 2022 geht Rick and Morty mit neuen Folgen weiter. Nur etwas über ein Jahr vergeht also nach dem Start von Staffel 5. Ihr könnt zudem das erste Bild aus Staffel 6 bewundern und die Waschbrettbäuche, die die Multiversums-Reisenden sich in der Zwischenzeit zugelegt haben. (Die neue Rick and Morty-Serie könnt ihr jetzt schon streamen)

Netflix, Sky und WOW: Wo läuft die 6. Staffel Rick and Morty in Deutschland?

Zuletzt wurden die neuen Folgen Rick and Morty zunächst bei Warner TV Comedy in Deutschland veröffentlicht und direkt weitergetragen an Sky Ticket. Daran hat sich unseres Wissens nichts geändert. Allerdings heißt Sky Ticket inzwischen WOW.

Wenige Monate später (meist waren es um die 4 Monate) erhält Netflix das zweite Zugriffsrecht auf die neue Staffel.

