Rick and Morty Staffel 4 auf Netflix: Schlechte Nachrichten für Fans

Die 4. Staffel von Rick and Morty kommt im Juni überraschend früh zu Netflix. Jetzt gibt es allerdings schlechte Neuigkeiten für Fans. Netflix wird vorerst nicht die komplette Staffel veröffentlichen.

Die Vorfreude für Fans von Rick and Morty war groß, als Netflix kürzlich verkündete, die 4. Staffel schon kurz nach Abschluss in den USA schon in Deutschland zu zeigen. Die 4. Staffel der Kult-Serie sollte diesmal unerwartet früh beim Streamingdienst erscheinen. Wie Netflix uns nun mitteilte, werden aber nicht alle 10 neuen Folgen zu sehen sein. Auch der Start wurde verschoben.

Wann kommt Rick and Morty Staffel 4 auf Netflix?

Der ursprünglich für den 16. Juni angekündigte Start von Staffel 4 am 16. Juni 2020 wurde von Netflix um einen Tag verschoben. Die neuen Rick and Morty-Folgen gibt es ab 17. Juni 2020 zu streamen.

Darüberhinaus erhielten wir die Nachricht von Netflix, dass nun nicht wie geplant die komplette 4. Staffel erscheint. Es wird vorerst nur die ersten 5 Episoden auf Netflix zu sehen geben. Die 2. Hälfte der Staffel mit weiteren 5 Folgen - in denen euch u.a. ein grausames South Park-Easter-Egg erwartet - wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bei Netflix erscheinen.

Wenn ihr nicht so lange warten könnt: Aktuell laufen die neuen Folgen im deutschen TV bei TNT Comedy. Alle Folgen von Staffel 4 könnt ihr schon jetzt bei Sky Ticket * streamen.

Von den 10 Episoden der 4. Staffel wurden bisher 5 Folgen in deutscher Synchronfassung bei TNT Comedy zeitgleich zur US-Ausstrahlung veröffentlicht. Die 5 weiteren sind bisher nur im Original mit deutschen Untertiteln verfügbar und werden voraussichtlich im Sommer 2020 auf deutsch verfügbar sein.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Rick and Morty ist eklig, aber gut

In dieser Minifolge von Streamgestöber sprechen wir über den Animations-Bulldozer Rick and Morty. Die Sci-Fi-Serie ist zwar häufig abstoßend, hat aber geniale Ideen bei der Erforschung der Viele-Welten-Interpretation.

Viele Sci-Fi-Fans (Andrea) wenden sich schon nach den ersten Minuten wieder ab, andere (Hendrik) bleiben gebannt dran. Erfahrt im Podcast, warum sich Rick and Morty manchmal anfühlt, als würde Christopher Nolan einen versoffenen WG-Abend mit Seth Rogen verbringen.

