Neue Rick and Morty-Folgen bei Netflix: Staffel 4 startet unerwartet früh

Rick and Morty Staffel 4 bringt uns neue wahnsinnige Abenteuer des exzentrischen Genies und seinem Enkel. Nun ist auch endlich das Startdatum der neuen Folgen bei Netflix bekannt.

Wubba Lubba dub-dub! Fans von Rick and Morty können sich endlich auf Nachschub bei Netflix freuen. Die 4. Staffel der Kult-Serie kommt diesmal unerwartet früh zum Streamingdienst. Während die neue Staffel in den USA am 31. Mai 2020 zu Ende geht, werden die 10 neuen Folgen nur kurze Zeit später auf Netflix erscheinen.



Der Vorschaubereich der Netflix-App überraschte heute mit einem neuen Eintrag für Rick and Morty Staffel 4. Diese wird schon am 16. Juni 2020 zum Streamen verfügbar sein. Wer nicht solange warten möchte, kann die neuen Rick and Morty-Episoden schon jetzt bei Sky Ticket * streamen.

Das erwartet euch in Rick and Morty Staffel 4

Eine der besten Serien der letzten 10 Jahre ist zurück. In Rick and Morty Staffel 4 könnt ihr euch wieder über allerlei existenzialistischem Science-Fiction-Wahnwitz freuen. Die 4. Staffel beinhaltet 10 neue Folgen, in denen euch unter anderem einen intergalaktischen Heist, sexbesessene Drachen und außerirdische Facehugger freuen.

Spannendes Video: Die besten Rick and Morty-Theorien

Die Wahrheit über RICK AND MORTY! | 5 Theorien

Ein weiteres Highlight in Staffel 4 ist zudem eine Episode, in der Morty mit einem Respawn-Gerät herumspielt. Diese Folge wartet nicht nur mit einem grausamen South-Park-Easter-Egg auf, sondern auch mit einem Rick and Morty-typischen Sci-Fi-Twist, der an Brutalität kaum zu überbieten ist.

Rick and Morty: Wir Staffel 4 bei Netflix auf deutsch erscheinen?

Aufgrund der Corona-Pandemie verzögern sich in Deutschland auf die Synchronarbeiten für Filme und Serien. Netflix-Nutzer werden bereits bemerkt haben, dass einige Serie derzeit eine deutsche Tonspur vermissen lassen. Aber wird auch Rick and Morty davon betroffen sein?

Trailer zu Rick and Morty Staffel 4:

Rick and Morty - Season 4B Trailer (English)

Das lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau sagen. Von den 10 Episoden der 4. Staffel wurden bisher 5 Folgen in deutscher Synchronfassung bei TNT Comedy veröffentlicht. Die 5 weiteren sind bisher nur im Original mit deutschen Untertiteln verfügbar. Vielleicht ändert sich das ja noch bis zum Start auf Netflix.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Rick and Morty ist eklig, aber gut

In dieser Minifolge von Streamgestöber sprechen wir über den Animations-Bulldozer Rick and Morty. Die Sci-Fi-Serie ist zwar häufig abstoßend, hat aber geniale Ideen bei der Erforschung der Viele-Welten-Interpretation.

Viele Sci-Fi-Fans (Andrea) wenden sich schon nach den ersten Minuten wieder ab, andere (Hendrik) bleiben gebannt dran. Erfahrt im Podcast, warum sich Rick and Morty manchmal anfühlt, als würde Christopher Nolan einen versoffenen WG-Abend mit Seth Rogen verbringen.

