Rick and Morty: Grausames South Park-Easter Egg verstört in neuer Folge

Das ist schmerzhaft für Morty: Rick and Morty erinnert in der aktuellen Folge von Staffel 4 an einen Klassiker der Cartoon-Geschichte. Wir erklären die South Park-Referenz.

Achtung, Spolier zu Rick and Morty Staffel 4, Episode 8: In der neuesten Folge der 4. Staffel Rick and Morty haben die Macher ein schickes South Park-Easter Egg untergebracht. Die gar nicht mal so kleine Referenz verweist auf die früheren Folgen der Cartoon-Serie und hat vor allem mit dem Sterbe-Running-Gag um Kenny zu tun. Die neue Rick and Morty-Episode könnt ihr ab jetzt bei Sky Ticket * streamen:

Mit South Park-Easter Egg: Das passiert in der neuen Folge Rick and Morty

Nach einer fehlgeschlagenen Idee von Rick provoziert Morty ihn mit der Vermutung, er hätte seinen genialen Erfindergeist verloren. Rick konstruiert Morty daraufhin ein Gadget, dass er sich schon länger wünschte: Er will zu dem Punkt einer falsch getroffenen Entscheidung zurückkehren können, wie bei einem Videospiel.

Spannendes Video: Die besten Rick and Morty-Theorien

Die Wahrheit über RICK AND MORTY! | 5 Theorien

Morty tobt sich ein bisschen aus mit dem Respawn-Gadget, bis er auf die Liebe seines Lebens trifft. Diesen Strang verfolgt die Episode dann deutlich ausführlicher. In einem makabren Twist (einer von vielen in der Episode) stürzt das Flugzeug ab, in dem Morty und seine Freundin verreisen - und das mitten in einem vereisten Gebirge.

Die Mützen aus South Park in Rick and Morty

Im Wrack kämpft Morty zusammen mit zwei Personen ums Überleben, die Mützen tragen, die uns aus South Park bekannt vorkommen.

© Adult Swim/ TNT Rick and Morty-Referenz: Achtet auf die Mützen.

Wir sehen die blaurote Bommelmütze von Stan Marsh und die Ohrenmütze von Kyle Broflovski. Und auch Mortys Kopfbedeckung ist nicht zufällig gewählt: Er wärmt sich in einem tieforangenen Parka, wie ihn auch Kenny in der Cartoon-Serie immer trägt.

Morty stirbt wie Kenny aus South Park

Dieses Motiv arbeitet die Folge erst zum Ende hin aus. Durch einen blöden Dreh wird Mortys Leben nämlich bis zu jener Entscheidung zurückgesetzt, in der er seine große Liebe kennenlernt. Es ist fortan, als hätte er sie nie getroffen und Morty begeht aus Verzweiflung darüber ein paar Mal Selbstmord.

Rick and Morty zollt South Park nicht zum ersten Mal Tribut

Rick eröffnet Morty später eine grausame Wahrheit, die sich Fans der Serie schon denken können: Morty ist nicht in der Zeit zurückgereist, wie es vermutet hat. In Rick and Morty gibt es keine Zeitreisen.

Stattdessen starb Morty die Tode tatsächlich, nur eben in verschiedenen Paralleluniversen. Rick fasst am Ende die erlebten Tode in einer Morty-Einheit zusammen. Er ist ein vom Tod gemarterter Charakter, genau wie Kenny.

Podcast für Sci-Fi-Fans: Rick and Morty ist eklig, aber gut

In dieser Minifolge von Streamgestöber sprechen wir über den Animations-Bulldozer Rick and Morty. Die Sci-Fi-Serie ist zwar häufig abstoßend, hat aber geniale Ideen bei der Erforschung der Viele-Welten-Interpretation.

Viele Sci-Fi-Fans (Andrea) wenden sich schon nach den ersten Minuten wieder ab, andere (Hendrik) bleiben gebannt dran. Erfahrt im Podcast, warum sich Rick and Morty manchmal anfühlt, als würde Christopher Nolan einen versoffenen WG-Abend mit Seth Rogen verbringen.

*Bei diesem Link zu Sky handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Habt ihr die Referenz erkannt?