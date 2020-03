Rick and Morty Staffel 4: Die Erlösung der Fans ist ganz nah

Die Erwartungen an den Rest von Rick and Morty Staffel 4 steigen und steigen. Ein neuer Teaser deutet an, dass Adult Swim bald für die große Erlösung der wartenden Fans sorgt.

Der Starttermin für die zweite Hälfte der 5. Staffel von Rick and Morty rückt immer näher. Das deutet die vermehrte Werbung des US-Senders Adult Swim an. Anfang der Woche berichteten wir euch von einem Teaser für Rick and Morty Staffel 4.2 und heute können wir direkt nachlegen.

Schaut euch den gewohnt surrealen neuen Teaser an, der zwar kein Datum für die neuen Folgen von Rick and Morty nennt, aber kräftig die Vorfreude drumherum steigern dürfte.

Rick and Morty Staffel 4: Ab in den Verdauungstrakt

Die Paar Augäpfel, ein Verdauungstrakt und viel Alkohol spielen eine Rolle in dem Video, das mit dem Kürzel für Adult Swim endet.

Die Kommentare bei Twitter sind wie gewohnt ungeduldig. Nach fast drei Monaten Rick and Morty-Pause fordern die Fans die zweite Hälfte der 4. Staffel. Darin mischt sich auch Ärger. So schreibt ein Fan: "Können wir wenigstens eine Erklärung dafür haben, warum es keine neuen Episoden gibt? Das ist ungeheuer nervig." (Twitter )

Mit den vielen Anfragen der Fans kokettiert die Social Media-Präsenz von Rick and Morty auch, wenn sie Posts wie den Folgenden teilt:

*popular animated GIF that could be interpreted in almost any way* #rickandmorty pic.twitter.com/RyloMPVOYO — Rick and Morty (@RickandMorty) March 3, 2020

Die 4. Staffel von Rick and Morty soll 10 Episoden umfassen. Bisher wurden 5 davon gezeigt. Die letzte, Rattlestar Ricklactica, lief am 15. Dezember in den USA. In Deutschland sind die dreieinhalb Staffeln der Serie bei Sky Ticket für Abonnenten bereit.



Mehr zur Serie: Rick and Morty existiert im Comic-Universum von Marvel

Lange Wartezeit: Wann gibt es neue Folgen von Rick and Morty?

Fast drei Monate nach der letzten Folge gibt es immer noch keine Information, wann die restlichen Episoden von Rick and Morty ausgestrahlt werden. Gegenüber Entertainment Weekly hatte Ko-Schöpfer Dan Harmon erklärt: "Wir schreiben Staffel 5 wortwörtlich, während wir Staffel 4 fertig machen, um uns einen bestimmten Terminplan aufzuzwingen."

Seitdem ist es aber ruhig geworden, wenn es um die konkreten Gründe für die Wartezeit geht. Ausgehend von den Werbeaktionen dürfte die Bekanntgabe des Starttermins nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das zumindest bleibt zu hoffen.

Was sagt ihr zur Wartezeit auf die neuen Folgen von Rick and Morty?