Rick and Morty Staffel 4: Start der neuen Folgen steht endlich fest

Die Rückkehr von Rick and Morty steht fest. Soeben hat Adult Swim den Starttermin der letzten Folgen von Staffel 4 verkündet, die in Deutschland bei Sky zu sehen ist.

Das ist kein Aprilscherz. Lange haben die Fans gebettelt, jetzt ist es bekannt: Die neuen Folgen der 4. Staffel von Rick and Morty haben einen Starttermin. Außerdem heizt ein Teaser die Vorfreude an, aber seht selbst.

Rick and Morty: Staffel 4 kehrt im Mai zurück

Die verbleibenden 5 Episoden von Rick and Morty Staffel 4 starten am 3. Mai 2020 in den USA bei Adult Swim. Infos zum Abruf in Deutschland findet ihr weiter unten im Artikel. Zunächst könnt ihr den ebenfalls veröffentlichten Teaser anschauen, in dem Rock seinen Enkel Morty mal wieder in diverse bizarre Abenteuer verwickelt, irgendwo zwischen Sci-Fi-Anime und Säurebad.

Der Teaser für Rick and Morty Staffel 4b:

Die 4. Staffel von Rick and Morty soll 10 Episoden umfassen. Bisher wurden 5 davon gezeigt. Die letzte, Rattlestar Ricklactica, lief am 15. Dezember in den USA. In Deutschland sind die dreieinhalb Staffeln der Serie bei Sky Ticket für Abonnenten bereit.

Rick and Morty: Fans warten seit Monaten auf neue Folgen

Zuletzt veröffentlichte Adult Swim fantasievolle Teaser-Videos und sogar einen von einem japanischen Animationsstudio kreierten Rick and Morty-Kurzfilm. Dabei reagierten die Fans in den sozialen Netzwerken vor allem mit sehnsüchtigen und zum Teil auch wütenden Hinweisen auf das Fehlen neuer Folgen.

Als Grund für die lange Wartezeit wurden unter anderem andere Projekte der Ko-Schöpfer Dan Harmon und Justin Roiland angesehen. Wobei es keine konkreten Aussagen dafür gibt. Der intensive Entstehungsprozess bei Rick and Morty und vor allem die starke Involvierung der Macher in die Überarbeitung von Storys und Jokes dürften die Produktion ebenso in die Länge ziehen.

Justin Roilands neue Serie: Solar Opposites sieht fast so aus wie Rick and Morty

So müssen die Fans also noch einen ganzen Monat auf die neuen Folgen der Animationsserie ausharren, andererseits ist das im Rick and Morty-Universum ein Wimpernschlag. Schließlich lagen zwischen der Veröffentlichung von Staffel 3 und 4 zwei Jahre.



Freut ihr euch auf die neuen Folgen von Rick and Morty?